أحمد حلمي عن عادل إمام: "ظل بطلًا طول عمره"

القاهرة - محمد ابراهيم - حل النجم أحمد حلمي في ضيافة الإعلامي محمود سعد، في برنامج “SOLD OUT”، المذاع عبر شاشة CBC بعد إذاعة الحلقة عبر منصة watch it وكشف فيها عن أسرار في حياته الشخصية.

ونصح الفنان أحمد حلمي الشباب خلال لقائه مع الإعلامي محمود سعد قائلًا:" لو بتعمل أي شئ بصدق ثق تمامًا إنه هيوصل والناس هتحبه".

كما تحدث عن الزعيم عادل إمام قائلًا: “الزعيم عادل إمام فنان تخطى الموهبة والحضور والكاريزما وظل بطلًا طول عمره”.

أحمد حلمي عن أصعب لحظات حياته: "لحظة الحزن بتكرر كتير من يوم 7 أكتوبر"

وعبر أحمد حلمي عن حزنه أثناء لقائه مع محمود سعد قائلًا: “ أتمنى لحظ الفشل متجيش لأن لو وصلت دي بتكون النهاية ومشوار النجاح زي السلم والتعبان”، وعن أصعب اللحظات: “لحظة الحزن بتكرر كتير من يوم 7 أكتوبر دي لحظات عمري ما عشتها في حياتي، وحسيت بالعجز وأتمنى صمود الأشقاء ينتهي بالنصر”.

كما كشف أحمد حلمي عن جملة مؤمن بها: “نفسي أرجع أعيش الأيام اللي مكنتش فاهم حاجة دي لحظة حلوة وفي جملة مؤمن بها أنت تعيش في نعيم لأن متعرفش اللي أنا عارفه، لما تاخد بالك من نجاحك ممكن تفشل ولكن مركزش في النجاح عشان ماتفشلش، بتحس أنك حصلت على الدنيا لما بتوفق في عملك، وكتر القراءة بيعرفك حاجات ولازم عشان تفهم يكون عندك وجهة نظرك لكن الدنيا مستحيل تتفهم”.