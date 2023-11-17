نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرض للتنمر في صغره ودخوله للتمثيل كان صدفة.. أبرز تصريحات أحمد حلمي في برنامج "sold out" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حل النجم أحمد حلمي ضيفًا في برنامج "Sold out" الذى يقدمه الإعلامى محمود سعد، على قناة Cbc، ومنصة Watch it الرقمية، وتحدث عن أمور كثيره تخصه وتخص عمله وبدايته الفنية كما قرر أحمد حلمي قرر التعبير عن رأيه في الوضع في فلسطين بعدما سأله محمود سعد عن الأمور التي تثير حزنه. أكد أنه يشعر بالأسى بسبب التطورات الأخيرة في السابع من أكتوبر، خاصةً مع عجزه عن تغيير ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي تجاه المدنيين هناك، وصف هذا الشعور بأنه "مميت"، معنونًا تمنياته بالنصر للشعب الفلسطيني قائلًا: "أتمنى أن ينتهي صمود الشعب الفلسطيني بالنصر".

أحمد حلمي يتحدث عن بدايته في التمثيل

كما تحدث عن بدايته المهنية في مجال الإعلام، كشف أحمد حلمي عن كيف بدأت الأمور بشكل غير متوقع. أحد أصدقائه في التلفزيون المصري قدم له فرصة لإجراء مقابلة مع الإعلامية الكبيرة سناء منصور، ورغم أنه كان لا يزال في الجامعة، إلا أنه قبل التحدي وأبدع في حوار مع طفل في الحضانة خلال تصوير برنامج للأطفال. رؤية سناء منصور لهذا اللقاء دفعتها لتحويله إلى برنامج رمضاني مكون من 30 حلقة، ولكن بمفاجأة إضافية، حيث أخبرته بأنه سيكون مذيع البرنامج، وليس فقط المخرج، فكانت هذه البداية غير مخطط لها.



كما تحدث حلمي عن طفولته الشقية، حيث تعرض في إحدى المرات لعضة حمار، ولكن أكثر المواقف التي لا تُنسى كانت تعرضه لتنمر من مطرب مشهور في إحدى المناسبات الشخصية التي حضرها وهو طفل. رفض الكشف اسم المطرب، وذلك عندما ذهب لرؤيته عن كثب لأنه كان يحبه، ليتعرض لتنمر بسبب شكل أذنه، حيث وُصِفَ بـ "ميكي ماوس". أكد أنه التقى هذا الفنان بعد اشتهاره، ولكنه لم يخبره بالموقف. وشدد على أنه استفاد من هذه التجربة، حيث علم أنه عندما يرتبط الأمر بشخص يحبك ويرغب في التحدث معك أو رؤيتك، لا يجب أن يشعر بالحرج.

حلمي يتحدث عن فيلم عسل أسود



وأردف عن فيلم "عسل أسود" حيث تحدث عن كواليس هذا العمل الفني البارز في مسيرته، أوضح حلمي أن دوره كان في الأساس سيكون دور السائق، ولكن بعد مناقشة مع مؤلف الفيلم خالد دياب، تم اتخاذ قرار بتغيير البطل ليكون شابًا، وليس رجلًا عجوزًا، مما أدى إلى تعديل مسار الفيلم.

أكد أن منى زكي كانت تعترض في البداية على فكرة أن يكون هو البطل الرئيسي للفيلم، حيث اعتبرت أنه غير مناسب لهذا الدور بسبب عدم إجادته للغة الإنجليزية. ومع ذلك، استطاع حلمي تحسين مهاراته بالتعاون مع شخص مصري أمريكي، مما ساعده في التأقلم وتجسيد الشخصية بنجاح.



الاستفادة من فيلم عسل اسود



أوضح أنه استفاد درسًا قيمًا من فيلمه، حيث ركز على كيفية قدرة أمريكا على بيع "الحلم الأمريكي"، كما وصفه، والذي قدمته بشكل غير واقعي، باستخدام قوتها الناعمة. وفي سياق الفيلم، أشار إلى أن ملعقة الشاي في إحدى مقاهي القاهرة قد تكون أقدم من تأسيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وعن فيلم "آسف على الإزعاج"، أكد أن قرار تقديمه جاء نتيجة لرغبته في التعبير عن المشاعر التي كانت داخله عند فقدان والده. وقال: "آسف على الإزعاج يتعلق بمشاعري تجاه والدي لأنني كنت متعلقًا به جدًا، وحينما توفى لم أستوعب الأمر، وشعرت أنني لم أقضي معه وقتًا طويلًا، وحينما عرض عليا أيمن بهجت قمر الفكرة تعلقت بها وقررت."