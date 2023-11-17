نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد حلمي يكشف عن حلمه الذي يتمنى أن يحققه في برنامج soldout في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حل الفنان أحمد حلمي ضيفا على برنانج "Sold out" الذي يقدمه الإعلامي محمود سعد، على قناة cbc، ومنصة Watch it الرقمية.

وتحدث أحمد حلمي عن حلمه الذي يريد أن يحققه مع زوجته الفنانة منى زكي وقال:"أنا وهي نلف العالم أنا نفسي أسافر وألف العالم وأشوف أماكن مشفتهاش من قبل ما أتجوز أصلا ولما أتجوزت حاسس أني مش عايز أعمل كده غير أنا وهي مع بعض ".

أحمد حلمي وبداية نشأته الفنية

بدأ حلمي التمثيل من خلال التلفزيون في مسلسل ناس ولاد ناس عام 1993 مع الفنان كرم مطاوع ونادية لطفي، ولكن بعد المسلسل انقطع حلمي عن الوسط الفني بسبب تأديته الخدمة العسكرية ليعمل بعد ذلك فترة مهندس ديكور، ثم مخرجًا لبرامج الأطفال في القناة الفضائية المصرية. وتجعله الصدفة مذيع، بعد أن اختارته سناء منصور ليقدم برنامج أطفال لعب عيال؛ وحقق نجاحًا لافتًا، ما دعا المخرج شريف عرفة ليختاره لفيلم عبود على الحدود عام 1999 ليكون أول فيلم سينمائي له ونقطة التحول في حياته. وتوالت المشاركات بعد ذلك في الأفلام مثل: ليه خلتني أحبك (2000)، والناظر (2000)، وعمر 2000، والسلم والثعبان (2001)، و55 إسعاف (2001)، ورحلة حب (2001).

ونال حلمي أدوار البطولة بعد ذلك في أفلام عدة مثل: ميدو مشاكل (2003)، وسهر الليالي (2003) "والذي حصل علي جائزة عن دوره فيه من مهرجان دمشق السينمائي الدولي". وتوالت الأفلام بعد ذلك منها: صايع بحر (2004)، وزكي شان (2005)، وجعلتني مجرما (2006)، ومطب صناعي (2006)، وظرف طارق (2006)، وكده رضا (2007)، وآسف على الإزعاج (2008) "والذي حصل عن دوره فيه علي جائزة من المركز القومي للسينما، وكذلك جائزة أخرى عن الفيلم نفسه من المهرجان القومي للسينما المصرية.

وكان آخر أفلامه عام 2009 1000 مبروك، و2010 كلا من: عسل إسود، وبلبل حيران. تربع حلمي بفيلمه الجديد إكس لارج عام 2011 علي عرش الإيرادات في الموسم السينمائي بتحقيقه إيرادات تجاوزت 29 مليون جنيه ليصبح في الصدارة، كما اختارت لجنة التحكيم لمهرجان المركز الكاثوليكي للسينما المصرية هذا الفيلم من قائمة الأفلام الخمسة من بين 29 فيلما. قدم عام 2013 فيلم على جثتي، و2014 صنع في مصر، و2016 لف ودوران.وفيلم خيال مآتة 2019 وأخر أعماله واحد ثاني 2022

كما شارك حلمي في العديد من المسلسلات التلفزيونية منها: السندريلا (2006)، ولحظات حرجة (2007)، والجماعة (2010). كما شارك في مسلسلات إذاعية عدة. وشارك في مسرحية حكيم عيون (2001).