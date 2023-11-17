نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رد فعل غريب من حمو بيكا بعد عرض صورة هاني شاكر: 'مصطفى كامل رجع كرامتنا' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حل مطرب المهرجانات حمو بيكا ضيفًا على برنامج يومينهم، مع الإعلامية فرح شاهين، والمذاع عبر شاشة قناة هي، وشهدت الحلقة رد فعل غريب من مؤدي المهرجانات عندما عرضت صورة أمير الغناء العربي هاني شاكر نقيب الموسيقيين الأسبق.

تصريحات حمو بيكا

وطلبت الإعلامية فرح شاهين من مؤدي المهرجانات حمو بيكا، أن يعلق على مجموعة من الصور المعروض، ورفض حمو بيكا التعليق على صورة الفنان هاني شاكر رفضًا قاطعًا، قائلا: لا تعليق.

وبشأن صورة نقيب الموسيقيين الحالي الفنان مصطفى كامل، علق بيكا: مصطفى كامل مبيحبش يقطع عيش حد، محترم مش بيحب يقطع عيش حد خالص وواقف جمبنا وجابلنا حقنا ورجعلنا حقنا، كفايه بترن عليه في أي وقت بيرد عليك في نص الليل، مشفنهاش خالص دي أن النقيب يرد باستمرار زيه.

وعلى صورة الهضبة عمرو دياب، قال حمو بيكا: شغله غير شغلنا، وشغلي يحتم عليا الظهور، احنا بننزل أماكن السهر نشتغل فيها، وأفراح، أنما عمرو دياب ممكن تشوفي مرة واحده بالسنة، احنا نجوم ولينا ناس زيه.

يومنهم

برنامج يومينهم، هو برنامج اجتماعي لأول مرض في مصر والوطن العربي الذي تناقش فيه الإعلامية فرح شاهين الفرق بين الأجيال في العادات والتقاليد بشتى المجالات، وتستضيف خلاله الإعلامي عصام حلاوة ممثلًا عن جيل الثمانينات والتسعينات، والعديد من الفنانين ومشاهير المجتمع، ويعرض كل يوم جمعة في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة على شاشة قناة هي.

شارك المطرب حمو بيكا جمهوره أمس، عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورة له مع ابنته، التي تعمد اخفاء وجهها، وعلق عليها: "ألف حمد وشكر ليك يارب.. ربنا رزقني ب تاج محمد محمود مصطفي "ربنا يباركلي فيها يارب ويجعلها سند ليا يارب ويرزقني برزقها واشوفها أحسن الناس يارب".



