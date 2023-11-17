نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد حلمي يكشف عن استعداده لـ "كده رضا 2" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حل النجم أحمد حلمي في ضيافة الإعلامي محمود سعد، في برنامج “ SOLD OUT”، المذاع عبر شاشة CBC بعد إذاعة الحلقة عبر منصة watch it وكشف فيها عن أسرار في حياته الشخصية.

كشف أحمد حلمي عن استعداده لتصوير فيلمه الجديد “كده رضا 2” بعد النجاح الهائل الذي حققه من خلال موسمه الأول، كما صرح عن أقرب الأعمال لقلبه وهم “كده رضا، عسل أسود، أسف على الإزعاج”.

أحمد فهمي يعلن عن كتابته لجزء ثاني من فيلم "كده رضا"

وكان قد كشف أحمد فهمى في حوار له في برنامج "مساء dmc" مع الإعلامية إيمان الحصرى: "أحمد حلمى كلمنى عشان نعمل كده رضا 2، ودا قبل سره الباتع والسفاح ومستر إكس، فقولتله هيبقى صعب هات حد مكانى، قالى لا خلص اللى عندك وأنا بعمل فيلم، ونعمله، لأنه حقق نجاح كبير وكان فتحة خير عليا".

واضاف في تصريحات صحفية: "أنا بحب الكتابة جدًا بس مفيش وقت ليها، والسنة دي عندي ثلاثة مشاريع، والسنة اللي جاية ثلاثة أو أربعة مشاريع كمان، والموضوع بيبقى صعب أوي في الكتابة، ومرتبط مع حلمي بكتابة الجزء الثاني من فيلم "كده رضا" بس مفيش وقت خالص".

يذكر أن "كده رضا" فيلم كوميدي جرى عرضه عام 2007، من إخراج أحمد نادر جلال، وسيناريو أحمد فهمي، وبطولة احمد حلمي، ومنة شلبي، ولطفي لبيب، وخالد الصاوي، وحصد الفيلم جائزتين من جوائز أوسكار السينما المصرية بدورته الـ29.