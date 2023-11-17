انت الان تتابع خبر بيومي فؤاد "يستفز" الجميع في أول رد فعل رسمي له بعد ازمته الشهيرة مع الفنان محمد سلام.. لن تصدقوا ماذا فعل؟! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - قام الفنان المصري بيومي فؤاد باعادة فتح حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي الأول فيسبوك في أول ردة فعل له بعد ازمته الأخيرة.

وجاء إعادة فتح بيومي فؤاد حسابه بموقع فيسبوك بعد أسبوع من إغلاقها، وذلك لما تعرض له من هجوم عنيف على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وصل إلى حد الألفاظ المسيئة، ما جعله يضطر إلى غلق التعليقات لفترة ثم قفل حساباتها بموقع فيسبوك بشكل نهائي.وكان الفنان بيومي فؤاد قد تعرض لهجوم عنيف على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ألقى خطاب في نهاية عروض مسرحية زواج اصطناعي ألقى فيها اللوم على سلام لاعتذاره عن المشاركة في هذه العروض.