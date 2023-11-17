حمو بيكا: محمد رمضان لو بدأ في الغناء مكنش هيتشاف وويجز مشرفنا بره وجوه مصر

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف مؤدي المهرجانات حمو بيكا، رأيه في نوعية أغاني الفنان محمد رمضان، بجانب رأيه في أغاني الراب وويجز، مؤكدًا أن جميع المهرجانات الخاصه به ناجحة ونالت على إعجاب الكثير من الجمهور.

وقال بيكا، في حواره مع الإعلامية فرح شاهين، ببرنامجها يومنهم، المذاع عبر شاشة قناة هي، إن الفنان محمد رمضان ناجح فنيًا، مشيًرا أنه لو بدأ الفن بالغناء لم يحقق هذا النجاح الذي هو عليه اليوم.

وأوضح حمو بيكا: محمد رمضان له جمهوره الخاص ويتحط مع ويجز في النجاح، لو كان بدأ في الغناء مكنش اتشاف من قبل التمثيل لأنه خدمه، ومسحبش مننا البساط واحنا نجوم ولينا ناس وشعبية وجمهوره جمهورنا،

وتطرق حمو بيكا للحديث عن رأيه في أغاني الراب ومطربه الشهير ويجز، إذ قال: أنا مبفهمش كلام الراب إزاي الناس هتفهمه، أنا اختارت أغني مهرجانات شعبية عشان بتحكي عن الواقع واللي بنمر بيه، وفي كلام جوانا كتير مبنعرفش نعبر عنه ف نعبر عنه بالمهرجانات، انا بحب الأغاني بشكل عام مش مهرجانات بس.

حمو بيكا: “ويجز محترم ”



وأضاف حمو بيكا: ويجز حد محترم ومشرفنا برا مصر وجوه مصر، بس ممكن في ناس مبتفهمش لغة الراب وكلام ويجز مش مفهوم برضو، يعني الطفل اللي عنده 11 سنة حافظ أغاني المهرجانات كلها، وممكن يغني أجنبي أفضل يتفهم.

وأشار حمو بيكا إلى أنه طرح العديد من أغاني المهرجانات وحققت نجاحًا كبير، متابًعا: عندي أغاني كتير نجحت، 2600 أغنية، ولو أنا عملت أغنية مش حاببها همسحها مش هقدر أسمعها تاني، بس كل أغانيا ناجحة، وأكتر أغنية اتعرفت بيها رب الكون ميزنا بميزة.

يومنهم



برنامج يومينهم، هو برنامج اجتماعي لأول مرة في مصر والوطن العربي الذي تناقش فيه الإعلامية فرح شاهين الفرق بين الأجيال في العادات والتقاليد بشتى المجالات، وتستضيف خلاله الإعلامي عصام حلاوة ممثلًا عن جيل الثمانينات والتسعينات، والعديد من الفنانين ومشاهير المجتمع، ويعرض كل يوم جمعة في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة على شاشة قناة هي.