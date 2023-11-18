حمو بيكا: 'عمري ما هقول أن فلوس الفن حرام ومعنديش وقت أتعلم'

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أحمد جودة - القاهرة - حل مؤدي المهرجانات حمو بيكا ضيفًا على برنامج يومينهم المذاع على قناة هي وتقدمه فرح شاهين وعلق مؤدي المهرجانات حمو بيكا، على اعتزال زميله في فريق VIP علي قدورة الذي أعلن اعتزاله الغناء مؤخرًا وأشار إلى أن الأموال المكتسبة من الفن حرام.

تعليق حمو بيكا على اعتزال علي قدورة

وأكد حمو بيكا في حواره مع الإعلامية فرح شاهين، ببرنامجها يومينهم، المذاع عبر شاشة قناة هي، أنه لم يتواصل مع زميله مطرب المهرجانات علي قدورة بعد إعلان الأخير اعتزاله الفن، وبشأن تصريحاته بأن الأموال المكتسبة من الغناء أموال غير شرعية، قال بيكا: 'عمري ماهقول أن فلوس الفن حرام، أنا صيحت الصبح لاقيت علي قدورة أعلن كدا'.

وأضاف حمو بيكا: ‘أنا مكلمتوش بعد ما قال الكلام ده، هو حر وفضالنا الدنيا شوية، وبراحته يحرم اللي يحرمه، وممكن ميكنش جايب همه معاه، والله أنا من رأيي ميركزش مع الناس’.

حمو بيكا: معنديش وقت أتعلم أ ب ت.. وقفلت 3 مطاعم

وكشف حمو بيكا سبب وقوف أحد زملاءه بجواره أثناء تسجيله الأغاني، مؤكدًا أن هذا بسبب عدم معرفته بالقراءة، مشيرًا إلى أنه لم يسعى للتعليم القراء والكتابة، مضيفًا: ‘بوقف حد جمبي عشان يقولي الكلام عشان مبعرفش أقرأ وبشوف نفسي أسرع واحد بيغني، ومعنديش وقت أتعلم أ ب ت ولو عايز أتعلم كنت اتعلمت من زمان’.

وأردف حمو بيكا: ‘ممكن أعمل في اليوم 4 أغاني، ومعايا الشاعر والملحن والموزع وكل حاجة وفي نفس اليوم ممكن أسجل’.

وتطرق حمو بيكا للحديث عن مشاريعه الخاصة، كاشفًا سبب قفله المطاعم، إذ قال: ‘قفلت 3 مطاعم عشان خسرت ومكنتش فاضي أركز معاهم والناس كانت بتسرقني وانا كنت مسافر، ودمروا حياتي’.



مواعيد عرض برنامج يومينهم

برنامج يومينهم، هو برنامج اجتماعي لأول مرض في مصر والوطن العربي الذي تناقش فيه الإعلامية فرح شاهين الفرق بين الأجيال في العادات والتقاليد بشتى المجالات، وتستضيف خلاله الإعلامي عصام حلاوة ممثلًا عن جيل الثمانينات والتسعينات، والعديد من الفنانين ومشاهير المجتمع، ويعرض كل يوم جمعة في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة على شاشة قناة هي.