حمو بيكا يكشف إمكانية اعتزاله الغناء: هبقى بزنس مان وبنتي ممكن تغني مهرجانات

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أحمد جودة - القاهرة - كشف مؤدي المهرجانات حمو بيكا، إمكانية اعتزاله الغناء، متحدثًا عن المهنة التي سيعمل فيها عقب الابتعاد عن الفن، بجانب حديثه عن ابنته تاج.

وأكد حمو بيكا في حواره مع الإعلامية فرح شاهين، ببرنامجها “يومنهم” المذاع عبر شاشة قناة “هي” أنه سيعتزل الغناء في يومًا من الأيام، متابعًا: هيجي عليا وقت وأبطل غناء، ولما أبطل هدير الأستوديوهات بتاعتي، وهبقى بيزنس مان.

وعن نشأته، قال حمو بيكا: كنت حاطط أمل أن ربنا هيكرمني بشكل عام، طول عمري كنت راجل شقيان وكان عندي أمل أني هكون حاجة في يوم من الأيام، واشتغلت جزار ونجار ومافيش شغلانة مشتغلتهاش، ومكنش هدفي الأغاني اطلاقا، والدي اللي شجعني أغني وقالي أعمل أغنية زي زمايلك، وكانت من كلماتي وألحاني اسمها قشطة.

وأعرب حمو بيكا عن سعادته الكبيرة بقدوم أول مولود له تاج، مؤكدًا أنه لا يمنعها من غناء مهرجانات إذ أرادت: تاج اسم جديد وأنا أول اسم اسميه، ولو كبرت وطلبت تغني وتعمل مهرجانات، هي لما تحب حاجة لازم أعملهالها، نفسي أعمل لبنتي كل حاجة حلوة.



ووجهه حمو بيكا نصيحة للرجال في طريقة تعاملهم مع زوجاتهن، قائلًا: لو دلعتها وأنت فاضي أو تجبلها برفان، الأهم الرجالة تتقي ربنا في مراتاتها وهما جنس ناعم وطيبين بس هما فراعنة بقى لكن بنضحك عليهم بكلمتين، ومش في كل الأوقات ملاك، اللي أنا بطلبه منها بتعمله واللي هي عايزاه مني بعمله وأنا مبسوط في حياتي.

نبذة عن قناة هي

قناة هي تعد أول قناة مختصة بالمرأة المصرية والعربية، وتقدم عددًا من البرامج المختلفة والمتنوعة، في ظل وجود نخبة كبيرة من الإعلاميين والفنانين

برامج قناة هي

وتعرض قناة هي عدد من البرامج ومنها: وماما في المطبخ” لـ عزة جلال"، و"من غير نفسنة" تقديم الفنانات انتصار وبدرية طلبة ونوليا، و"المنسي" تقديم إنجي هشام، و"عركة ستات" تقديم إيناس النجار ومروة سليمان، و"سكينة معجون" تقدمه جينا فتحي، و"حياتنا أحلى" لـ سالي فؤاد، و"مطبخ ستي" إيمان ميرا، و"ست الحبايب" من تقديم هالة فهمي، و"دايما عامر" لـ دعاء عامر، و"ساعة عصاري" لـ عبير الشيخ"، “زووم ونص” نورهان عبد الفتاح، “دعوة فرح” لـ فرح شعبان، “فيس أوف” سارة نخلة.

