أحمد حلمي يوضح سبب تغيبه في الأعمال الرمضانية

القاهرة - محمد ابراهيم - حل النجم أحمد حلمي، ضيفا على برنامج "Sold out" الذي يقدمه الإعلامي محمود سعد، على قناة Cbc، ومنصة Watch it الرقمية.

ورد النجم أحمد حلمي، على سؤال أحد الجمهور عن سبب تغيبه عن الأعمال الدرامية في رمضان، حيث وضح بطريقة كوميدية قائلا:"ببقى صايم.. ثم تابع حديثه قائلا والله أنا عايز أطلع في رمضان بس مش عارف أعمل ايه يعني خايف شوية بس في نفس الوقت عايز الاقي حاجه كدة لما آجي بيها للناس اللي بتتفرج على التلفزيون في البيت تبقى بعد السنين دي كلها تبقى مميزة".

واستكمل حديثه قائلًا:"والله هفاجئكوا ومازح طارحة السؤال هفاجئك وهاجي أفطر أول يوم عندك".

برنامج Sold Out وأبرز تفاصيله

يعرض فقرات الموسم الجديد من برنامج Sold Out حصريًا على قناة "CBC" في تمام الساعة التاسعة مساءً يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع. يستضيف محمود سعد نجومًا بارزين في مجال الفن من مصر والوطن العربي، حيث يجوب مختلف محافظات الجمهورية بحثًا عن قصص جديدة وملهمة لأماكن وشخصيات، بالإضافة إلى تقديمه لعدد من الحفلات والليالي الغنائية المميزة.

تتميز كل عرض في برنامج "Sold Out" بتجربة فريدة، حيث يُعرض مرة واحدة فقط على إحدى المسارح، دون تكرار، ويتم تغييره في العرض التالي.

وينقسم البرنامج إلى ثلاث فقرات رئيسية، حيث يقدم محمد حلمي وعلاء الشيخ العروض الكوميدية Standup Comedy ويستضيفان صانعًا للمحتوى الكوميدي من الشباب. يلي ذلك فقرة قدمها الإعلامي محمود سعد مع نجم في مجال الفن والغناء

أحمد حلمي وآخر أعماله المسرحية

و عرض للفنان أحمد حلمي، مؤخرًا مسرحية "ميمو" والتي تم عرضها في المملكة العربية السعودية بعدما حققت نجاحًا كبيرًا في بمدينة الرياض وجدة.



الأبطال المشاركين في مسرحية ميمو

تضم مسرحية ميمو، مجموعة من نجوم الفن منهم: أحمد حلمي، هنا الزاهد، أحمد رزق، حمدي المرغني، محمد رضوان، رحمة أحمد، نور إيهاب، إنتاج كرافت ميديا، تأليف ضياء محمد، إخراج هشام عطوة

أحداث مسرحية ميمو

تدور أحداث مسرحية ميمو، في إطار كوميدي حول «مسعود»، التي يجسدها الفنان أحمد حلمي، وتتناول المسرحية بشكل ساخر تأثير السوشيال ميديا على الأفراد والمجتمع، وتسلط الضوء على بعض القضايا الاجتماعية بشكل كوميدي.