أحمد حلمي يبكي على الهواء ويعلق: "يارب انصر فلسطين احنا بنموت كل يوم"

القاهرة - محمد ابراهيم - حل النجم أحمد حلمي ضيفًا في برنامج "Sold out" الذى يقدمه الإعلامى محمود سعد، على قناة Cbc، ومنصة Watch it الرقمية، كما قرر التعبير عن رأيه في الوضع في فلسطين بعدما سأله محمود سعد عن الأمور التي تثير حزنه. أكد أنه يشعر بالأسى بسبب التطورات الأخيرة في السابع من أكتوبر، خاصةً مع عجزه عن تغيير ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي تجاه المدنيين هناك، وصف هذا الشعور بأنه "مميت"، معنونًا تمنياته بالنصر للشعب الفلسطيني قائلًا: "أتمنى أن ينتهي صمود الشعب الفلسطيني بالنصر



كما حرص النجم أحمد حلمى على دعم القضية الفلسطينية من خلال تغيير صورة بروفايله الشخصي منذ فترة على حسابه عبر موقع إنستجرام، وظهر فيها وهو يرتدى الوشاح الفلسطيني ونظارة مكتوب عليها "فلسطين".

المشاهد في غزة مرعبة وقال أطفال بالمئات اتقتلوا وأصيبوا بحروق وجروح وفقدوا أطراف، أمهات وآباء مكلومين وأطفال مات إخوتهم وأهاليهم قدامهم، واتهدمت بيوتهم فوقهم، مافيش أمان، ما فيش غذاء، ومافيش مياه، ولا أدوية ولا وقود ولا كهرباء، لكن في حق ليهم في الحياة وحق علينا نساعدهم، اتبرعوا لأطفال غزة".

كما تحدث حلمي عن طفولته الشقية، حيث تعرض في إحدى المرات لعضة حمار، ولكن أكثر المواقف التي لا تُنسى كانت تعرضه لتنمر من مطرب مشهور في إحدى المناسبات الشخصية التي حضرها وهو طفل. رفض الكشف اسم المطرب، وذلك عندما ذهب لرؤيته عن كثب لأنه كان يحبه، ليتعرض لتنمر بسبب شكل أذنه، حيث وُصِفَ بـ "ميكي ماوس". أكد أنه التقى هذا الفنان بعد اشتهاره، ولكنه لم يخبره بالموقف. وشدد على أنه استفاد من هذه التجربة، حيث علم أنه عندما يرتبط الأمر بشخص يحبك ويرغب في التحدث معك أو رؤيتك، لا يجب أن يشعر بالحرج.

حلمي يتحدث عن فيلم عسل أسود



وأردف عن فيلم "عسل أسود" حيث تحدث عن كواليس هذا العمل الفني البارز في مسيرته، أوضح حلمي أن دوره كان في الأساس سيكون دور السائق، ولكن بعد مناقشة مع مؤلف الفيلم خالد دياب، تم اتخاذ قرار بتغيير البطل ليكون شابًا، وليس رجلًا عجوزًا، مما أدى إلى تعديل مسار الفيلم.

أكد أن منى زكي كانت تعترض في البداية على فكرة أن يكون هو البطل الرئيسي للفيلم، حيث اعتبرت أنه غير مناسب لهذا الدور بسبب عدم إجادته للغة الإنجليزية. ومع ذلك، استطاع حلمي تحسين مهاراته بالتعاون مع شخص مصري أمريكي، مما ساعده في التأقلم وتجسيد الشخصية بنجاح.



كما تحدث حلمي خلال الحلقة

عن طفولته الشقية، حيث تعرض في إحدى المرات لعضة حمار، ولكن أكثر المواقف التي لا تُنسى كانت تعرضه لتنمر من مطرب مشهور في إحدى المناسبات الشخصية التي حضرها وهو طفل. رفض الكشف اسم المطرب، وذلك عندما ذهب لرؤيته عن كثب لأنه كان يحبه، ليتعرض لتنمر بسبب شكل أذنه، حيث وُصِفَ بـ "ميكي ماوس". أكد أنه التقى هذا الفنان بعد اشتهاره، ولكنه لم يخبره بالموقف. وشدد على أنه استفاد من هذه التجربة، حيث علم أنه عندما يرتبط الأمر بشخص يحبك ويرغب في التحدث معك أو رؤيتك، لا يجب أن يشعر بالحرج.

حلمي يتحدث عن فيلم عسل أسود



وأردف عن فيلم "عسل أسود" حيث تحدث عن كواليس هذا العمل الفني البارز في مسيرته، أوضح حلمي أن دوره كان في الأساس سيكون دور السائق، ولكن بعد مناقشة مع مؤلف الفيلم خالد دياب، تم اتخاذ قرار بتغيير البطل ليكون شابًا، وليس رجلًا عجوزًا، مما أدى إلى تعديل مسار الفيلم.

أكد أن منى زكي كانت تعترض في البداية على فكرة أن يكون هو البطل الرئيسي للفيلم، حيث اعتبرت أنه غير مناسب لهذا الدور بسبب عدم إجادته للغة الإنجليزية. ومع ذلك، استطاع حلمي تحسين مهاراته بالتعاون مع شخص مصري أمريكي، مما ساعده في التأقلم وتجسيد الشخصية بنجاح.

