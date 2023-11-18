أحمد حلمي يكشف موقف منى زكي من فيلم "عسل أسود"

القاهرة - محمد ابراهيم - حل النجم أحمد حلمي، في ضيافة الإعلامي محمود سعد، في برنامج “SOLD OUT”، المذاع عبر شاشة CBC بعد إذاعة الحلقة عبر منصة watch it وكشف موقف الفنانة منى زكي من فيلمه عسل أسود.

قال الفنان أحمد حلمي: "فيلم عسل أسود منى زكى قالتلى إنى مش هاينفع أعمله ومكنتش مقتنعة عشان إن ده شخص عايش في أمريكا لأكثر من 20 سنة، وأنا معيشتش هناك فمش هاعرف أعمله وكمان اللغة".

وتابع أحمد حلمي: "الفيلم كان المفروض يعمله عمر الشريف وأنا كنت هابقى موظف في شركة، ولكن لما قرأت السيناريو فقلت لخالد دياب إيه رأيك نخليه أكتر عن الشباب ونلقى نظرة عن الشباب اللى هاجر بره، وفكر فى الموضوع وقالى ممكن نعمل كدة وبدلنا السيناريو".

وأضاف أحمد حلمي: "كل شيء كان يقول إنى منفعش ولا شكل ينفع ولا لغة تنفع ولا تفكير شخص يكون عايش سنين في أمريكا، وقعدت مع واحد مصري كان عايش في أمريكا اسمه آدم، واستعنت بيه في قراءة السيناريو واقوله على المواقف في السيناريو واشوف رد فعله وموقفه إيه لو حصل له حاجة من الموجودة في السيناريو، وعشان كدة الفيلم بيعبر شوية عنى لإنى عيشت بره مصر فترة كبيرة بعيد عن بلدى".

برنامج Sold Out

يعرض فقرات الموسم الجديد من برنامج Sold Out حصريًا على قناة "CBC" في تمام الساعة التاسعة مساءً يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع. يستضيف محمود سعد نجومًا بارزين في مجال الفن من مصر والوطن العربي، حيث يجوب مختلف محافظات الجمهورية بحثًا عن قصص جديدة وملهمة لأماكن وشخصيات، بالإضافة إلى تقديمه لعدد من الحفلات والليالي الغنائية المميزة.

تتميز كل عرض في برنامج "Sold Out" بتجربة فريدة، حيث يُعرض مرة واحدة فقط على إحدى المسارح، دون تكرار، ويتم تغييره في العرض التالي.

وينقسم البرنامج إلى ثلاث فقرات رئيسية، حيث يقدم محمد حلمي وعلاء الشيخ العروض الكوميدية Standup Comedy ويستضيفان صانعًا للمحتوى الكوميدي من الشباب. يلي ذلك فقرة قدمها الإعلامي محمود سعد مع نجم في مجال الفن والغناء