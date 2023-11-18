أحمد حلمي: أتمنى تجسيد شخصية عمر الشريف فى فيلم إشاعة حب

القاهرة - محمد ابراهيم - في حلقة مليئة بالأسرار حل اليوم الفنان أحمد حلمي في ضيافة الإعلامي الدكتور محمود سعد، في برنامجه "Sold Out"، في لقاء خاص على خشبة مسرح تياترو أركان بمنطقة الشيخ زايد، والذي يذاع علي شاشة منصة Watch It الرقمية.

كشف النجم أحمد حلمي خلال الحلقة العديد من الأسرار الفنية لأول مرة في خلال مسيرته الفنية، وأعماله وكواليس خاصة عن حياته المهنية، كما شمل اللقاء مشاركة لجمهوره بالحوار والمناقشة معه، وصرح حلمي أمنيته في إعادة تجسيد شخصية عمر الشريف فى فيلم إشاعة حب.

وأضاف حلمي أن شغله فى الإعلانات يدخل له عائدًا ماديًا يساعده فى الحياة، مشيرًا أنه يتعامل معه زى الفيلم ولا بد من تقديمه بشكل مميز.

وأشار أحمد حلمي أن العمل الفنى يضم 3 أضلاع منها المتلقى ويعتبر ضلعًا أساسيًا، مضيفًا أنه لا أحد من أولاده يستطيع أن يقول له اعمل ده ولا ده، وعلق حلمي قائلًا: "أنا شخصيًا مش بتفرج على نفسى فى التليفزيون".

أحمد حلمي يكشف عن استعداده لـ "كده رضا 2"

كما صرح أحمد حلمي عن استعداده لتصوير فيلمه الجديد “كده رضا 2” بعد النجاح الهائل الذي حققه من خلال موسمه الأول، كما صرح عن أقرب الأعمال لقلبه وهم “كده رضا، عسل أسود، أسف على الإزعاج”.

أحمد حلمي عن عادل إمام: "ظل بطلًا طول عمره"



كما تحدث عن الزعيم عادل إمام قائلًا: “الزعيم عادل إمام فنان تخطى الموهبة والحضور والكاريزما وظل بطلًا طول عمره”.

ونصح الفنان أحمد حلمي الشباب خلال لقائه مع الإعلامي محمود سعد قائلًا:" لو بتعمل أي شئ بصدق ثق تمامًا إنه هيوصل والناس هتحبه".