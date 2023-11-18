أحمد حلمي يكشف عن تفاصيل لقائه مع الراحل أحمد زكي

القاهرة - محمد ابراهيم - في حلقة مليئة بالأسرار حل اليوم الفنان أحمد حلمي في ضيافة الإعلامي الدكتور محمود سعد، في برنامجه "Sold Out"، في لقاء خاص على خشبة مسرح تياترو أركان بمنطقة الشيخ زايد، والذي يذاع علي شاشة منصة Watch It الرقمية.

كشف النجم أحمد حلمي خلال الحلقة العديد من الأسرار الفنية لأول مرة في خلال مسيرته الفنية، وأعماله وكواليس خاصة عن حياته المهنية، كما تحدث عن علاقته بالفنان الراحل أحمد زكي وكواليس لقائه معه، قائلًا:" أول مرة تعرفت على أحمد زكي كان عن طريق عمر عبد الحليم، كنت بشتغل معاه كمساعد مخرج، وكان عمر يغطي مهرجان الإسكندرية، قال ليا أنزل وشوف الأستاذ أحمد زكي في المطعم فاضي علشان نسجل معاه الحوار، نزلت وسألته، فقال: طبعًا فاضي وقعدت معاه سألني عن اسمي، وكنت في حالة ذهول".

وأردف حلمي حديثه قائلًا: “قلت له في فيلم زوجة رجل مهم، لما قٌمت بحركة الشنب، هل كان في السيناريو أم ارتجال منك؟ قالي لا كان ارتجال مني، سألته سؤال تاني قُلت له في فيلم ضد الحكومة التفة اللي كانت في الفيلم، ده مكتوب في السيناريو، قال لا أنا اللي عملتها”.

وتابع حلمي: "قلت له في فيلم استاكوزا وأنت قاعد مع حسين الإمام لما قالك لو معاك مليون هتعمل إيه؟ قلت له هخلي والدتي تحج وهفتح مصنع لوالدي هل كان مكتوب في السيناريو، قالي كان مكتوب ولكن أنا قدمته بطريقتي".

واختتم أحمد حلمي حديثه عن النجم الراحل أحمد زكي قائلًا: “لما دخل عمر علشان يبدأ الحوار أحمد زكي قاله أكتب الأسئلة اللي قالها أحمد حلمي، ولكن أكتب في الحوار طالب من معهد السينما وأنا مكنتش طالب في المعهد”.

أحمد حلمي عن عادل إمام: "ظل بطلًا طول عمره"



كما تحدث عن الزعيم عادل إمام قائلًا: “الزعيم عادل إمام فنان تخطى الموهبة والحضور والكاريزما وظل بطلًا طول عمره”.