انت الان تتابع خبر جميع الفنانين انهاروا .. رحيل بطل طاش يصعق الجماهير في السعودية.. أول تعليق لفايز المالكي!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - فجع الوسط الفني السعودي والخليجي، يوم السبت، بوفاة أحد أبطال المسلسل الشهير طاش ماطاش.

وتوفي الفنان السعودي أحمد السريع ، عن عمر يناهر 87 عاماً، الذي قدم أبرز أدواره في "طاش ما طاش".

وأقيمت الصلاة على جثمان الراحل عصر السبت في جامع الأمير فهد بن محمد آل سعود على طريق الحاير، والدفن في مقبرة الحاير (المنصورية) بالرياض.

رسائل من النجوم ينعون من خلالها الرحل من النجوم الذين نعوا الراحل كان فايز المالكي الذي كتب على إكس "وفاة الفنان احمد السريع اسال الله ان يغفر له ويرحمه ويحسن عزاء اهله ومحبينه. وقام بمشاركة فيديو يجمعها من لقاء سابق لهما.

عبدالعزيز المبدّل قال عبر إكس " انتقل الى رحمة الله تعالى مؤسس الدراما السعودية الاستاذ أحمد السريع رحمه الله واسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين عزاؤنا لأهله وأسرته ومحبيه وجميع الممثلين والاعلاميين".

من هو أحمد السريع؟ أحمد بن محمد السريع ممثل سعودي من أوائل الممثلين الذين دخلوا المجال الفني في بداية الستينات. وقدم العديد من الأعمال الفنية، كما عمل مدرساً في إحدى مدارس السعودية.

من أعماله مسلسلات وينك يا درب الغنيمة، طاش ما طاش، عائلة أبو رويشد، ضيف شرف، أحلام ضائعة، الغربال، حكاية قصيرة، حمود ومحيميد.