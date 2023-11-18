انت الان تتابع خبر الفستان وقع وكله بان.. هيفاء وهبي تتعرض لموقف محرج على المسرح لن تصدق كيف تصرفت!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تعرضت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، لموقف محرج للغاية بعد سقوط فستانها على المسرح في حفلها الأخير بالمكسيك.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع فيديو أظهر قيام هيفاء وهبي أثناء غناءها على المسرح بوضع يدها على فستانها بعد أن تفاجأت بسقوط الجزء الأعلى منه.

وفي وقت سابق تعرضت هيفاء وهبي لموقف مُحرج خلال إحياء حفلها الأخير في اليونان على متن سفينة Stars on Board.

خلال الحفل، كانت هيفاء مندمجة في الغناء، وأثناء تقديم أغنيتها "توتا" توقف الميكروفون الذي كانت تمسك به عن العمل، ما أدى إلى عدم سماع الجمهور لصوتها. حاولت وهبي إنقاذ الموقف، فنظرت إلى الفرقة الموسيقية حتى يستمر العزف إلى أن تتمكن من الحصول على ميكروفون آخر.

وكانت هيفاء وهبي أعلنت مؤخرا عن تعاقدها على بطولة فيلمين من إخراج مرقس عادل وتأليف هيثم سعيد.

يذكر أن هيفاء وهبي شاركت في بطولة فيلم "رمسيس باريس" مع مصطفى خاطر، محمد سلام، حمدي المرغني، محمد ثروت وغيرهم نخبة من النجوم.