رد فعل حمو بيكا بعد عرض صورة هاني شاكر.. ويعلق: "مصطفى كامل رجع كرامتنا"

القاهرة - محمد ابراهيم - حل مطرب المهرجانات حمو بيكا ضيفًا على برنامج “يومنهم”، مع الإعلامية فرح شاهين، والمذاع عبر شاشة قناة هي، وشهدت الحلقة رد فعل غريب من مؤدي المهرجانات عندما عرضت صورة أمير الغناء العربي هاني شاكر نقيب الموسيقيين الأسبق.



تعليق حمو بيكا على بعض الصور

وطلبت الإعلامية فرح شاهين من مؤدي المهرجانات حمو بيكا، أن يعلق على مجموعة من الصور المعروض، ورفض حمو بيكا التعليق على صورة الفنان هاني شاكر رفضًا قاطعًا، قائلًا: “لا تعليق”.

وبشأن صورة نقيب الموسيقيين الحالي الفنان مصطفى كامل، علق بيكا: مصطفى كامل مبيحبش يقطع عيش حد، محترم مش بيحب يقطع عيش حد خالص وواقف جمبنا وجابلنا حقنا ورجعلنا حقنا، كفايه بترن عليه في أي وقت بيرد عليك في نص الليل، مشفنهاش خالص دي أن النقيب يرد باستمرار زيه.

وعلى صورة الهضبة عمرو دياب، قال حمو بيكا: شغله غير شغلنا، وشغلي يحتم عليا الظهور، احنا بننزل أماكن السهر نشتغل فيها، وأفراح، أنما عمرو دياب ممكن تشوفي مرة واحده بالسنة، احنا نجوم ولينا ناس زيه.

برنامج يومينهم، هو برنامج اجتماعي لأول مرة في مصر والوطن العربي الذي تناقش فيه الإعلامية فرح شاهين الفرق بين الأجيال في العادات والتقاليد بشتى المجالات، وتستضيف خلاله الإعلامي عصام حلاوة ممثلًا عن جيل الثمانينات والتسعينات، والعديد من الفنانين ومشاهير المجتمع، ويعرض كل يوم جمعة في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة على شاشة قناة هي.

نبذة عن قناة "هي"

قناة هي تعد أول قناة مختصة بالمرأة المصرية والعربية، وتقدم عددًا من البرامج المختلفة والمتنوعة، في ظل وجود نخبة كبيرة من الإعلاميين والفنانين

برامج قناة هي

“ملفات” من تقديم أميرة بدر،وماما في المطبخ” لـ عزة جلال"، و"من غير نفسنة" تقديم الفنانات انتصار وبدرية طلبة ونوليا، و"المنسي" تقديم إنجي هشام، و"عركة ستات" تقديم إيناس النجار ومروة سليمان، و"سكينة معجون" تقدمه جينا فتحي، و"حياتنا أحلى" لـ سالي فؤاد، و"مطبخ ستي" إيمان ميرا، و"ست الحبايب" من تقديم هالة فهمي، و"دايما عامر" لـ دعاء عامر، و"ساعة عصاري" لـ عبير الشيخ"، “زووم ونص” نورهان عبد الفتاح، “دعوة فرح” لـ فرح شعبان، “فيس أوف” سارة نخلة.