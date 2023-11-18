انت الان تتابع خبر هنا الزاهد تصدم الجميع وتكشف ما أجبرها أحمد فهمي على فعله بعد الزواج.. والمفاجأة في حقيقة شعرها؟!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - حلت الفنانة هنا الزاهد ضيفة على برنامج الحكاية، والذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، لتكشف خلال اللقاء عدة أسرار عن حياتها.

حيث أوضحت أن زوجها الفنان أحمد فهمي، أجبرها على أن تكون أهلاوية بدلًا من كونها زملكاوية.

وقالت: أ"نا كنت زملكاوية وأحمد فهمي خلاني أهلاوية بالعافية، قالي مينفعش تبقى زملكاوية مينفعش قدام الناس تقولي إنك زملكاوية وتكسفيني عشان الناس عارفة إني أهلاوي جدا، وقولت همشي أموري خلاص كده كده مليش في الكورة أوي".

وتابعت متحدثة عن ردة فعلها من الانتقادات: "عشان أنت اخترت تكون ممثل لازم تستقبل كل اللي هيتقال عليك، بس أنا بصراحة بتأثر ولما بقرأ حاجة بتضايق عشان أنا إنسانة، ولما بلاقي كومنت وحش بتأثر جدا وبقول لـ أحمد وممكن أبعت للشخص برايفت أقوله ليه كتبت كده، ويقولولي أصل كنا عايزينك تردي علينا".

كما كشفت هنا الزاهد حقيقة شعرها، وقالت: "أنا مش بعمل شعري خالص معظم الوقت مش بعمله وفي شغلي أغلب الوقت ببلبس بواريك لأني بخاف على شعري أوي إنه يبوظ أو يقع، وشعري في الحقيقة كيرلي ولو طلعت بيه كيرلي مش هيبقى حلو هيبقى كارثة، وبشيل هم إني أروح البحر عشان بيبقى مش ألطف حاجة بيبقى عامل زي علي ربيع لما بينشف، وفهمي بيشوفه وبيحبه عادي".