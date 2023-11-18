انت الان تتابع خبر صلاح عبد الله يكشف السر وراء غضب عادل إمام منه.. وهذا ما قاله! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - خلال إستضافة الفنان صلاح عبد الله في برنامج "صاحبة السعادة"، والذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، كشف عن السبب الذي جعل الفنان عادل إمام يغضب منه، وعن بعض الكواليس الخاصة بمسلسل "الدالي" والذي يعتبره من أهم أعماله الفنية.

وقال عبد الله: "مسلسل "الدالي" كان عامل مشكلة، ومصر كلها كانت عايزة تعرف مين قتل ابن سعد الدالي".

وأضاف: "عادل إمام كلّمني وسألني، قلت معرفش، وطبعاً بهدلني في التليفون وقال أنا عادل إمام الوزراء بيسألوني أقول لهم مش عارف، لكن كان لازم نحافظ على السر لآخر المسلسل".

وتحدث صلاح عبد الله خلال اللقاء عن بداية علاقته بنور الشريف فقال: "بداية علاقتي بنور الشريف وتواصلنا كانت أدوار صغيرة في "31 أشغال"، و"كتيبة الإعدام"، و"قلب الليل"، وشوفت احتضانه القوي للمواهب الجديدة، وبعدها دخلنا مسلسل "الدالي"، وأعتبره مشاركة لنور الشريف في البطولة، وأيضاً فيلم "دم الغزال""....وأضاف: "في "دم الغزال" نور الشريف كان عايز يعمل دوري دور عبد الستار، لكن المؤلف وحيد حامد صمّم إن أنا أعمله، ونور الشريف قال له إنت صح".

يُذكر أنه عُرض لصلاح عبد الله أخيراً مسلسل "ليه لأ 3" عبر منصة "شاهد vip"، وهو بطولة: نيللي كريم، أمير صلاح، أحمد طارق، معتز هشام، نادين، حنين سعيد، عايدة رياض، كمال أدهم، فريدة رجب، حمزة سمير، إنجي علي، ومن تأليف ورشة سرد للكاتبة مريم نعوم، وإخراج مريم أبو عوف.