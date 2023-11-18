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أحمد جودة - القاهرة - "سعاد حسني على القمة".. أسرار مثيرة في حياة فنانين الزمن الجميل

أسرار مثيرة في حياة فنانين الزمن الجميل.. يُعد عالم الفن عالمًا مليئًا بالأسرار والألغاز، حيث يحتفظ العديد من نجوم الفن بأسرارهم ويتحفظون عن الحديث عنها خوفًا من التأثير على شهرتهم أو علاقتهم بجمهورهم، سنستعرض بعض أسرار نجوم الزمن الجميل:

"سعاد حسني على القمة".. أسرار مثيرة في حياة فنانين الزمن الجميل

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سعاد حسني:

كانت الفنانة سعاد حسني تتقاضى أعلى أجر بين الفنانات في جيلها، حيث كانت تحصل على 25000 جنيه مصري لكل فيلم، وكان هذا المبلغ في الثمانينات يُعتبر ثروة كبيرة. تليها الفنانة نجلاء فتحي، ثم ميرفت أمين.

عبد الحليم حافظ:

كان عبد الحليم حافظ دائمًا يشعر بالقلق عند إحياء حفلاته وكأنها أول حفلة له أمام الجمهور. كان يهتم جدًا بردود فعل الجمهور ولم يكن يستمع إلى التسجيل الصوتي للحفلة في نفس يوم الحفلة، بل كان يستمع إليها بعد يومين.

رشدي أباظة:

كان الفنان رشدي أباظة مدمنًا للخمور واستخدام الحشيش. كشف الفنان أحمد رمزي عن هذا السر في إحدى المقابلات التلفزيونية، حيث سأل كيف يمكن أن يكون صديقًا لرشدي أباظة ولا يتعاطى الحشيش.

أم كلثوم:

أم كلثوم

كشفت كوكب الشرق أم كلثوم عن سر الصورة التي تم تداولها لها وهي تسقط على خشبة المسرح خلال إحدى حفلاتها. قفز شاب إلى المسرح واستلقى أرضًا وأمسك قدمها بقوة في محاولة لتقبيلها، وعندما حاولت التخلص منه، سقطت أم كلثوم على خشبة المسرح.

زبيدة ثروت:

أخفت الفنانة زبيدة ثروت علاقتها بعائلة محمد علي باشا، مؤسس دولة مصر الحديثة، بعد أن تدهورت سمعة تلك العائلة. ولذلك، كانت تكذب وتؤكد أنها ليست من تلك العائلة. وتم كشف الحقيقة بعد ذلك، حيث تبين أنها ابنة الأمير طوسون، ابن محمد علي باشا.

زينات صدقي:

تعتبر الفنانة زينات صدقي واحدة من الأشخاص الذين يتبعون النظافة بشكل متطرف، حيث تقوم بغسل الأطعمة والخضروات بالماء والصابون. على الرغم من ذلك، فإنها جميلة جدًا في الحقيقة، وهذا يتناقض مع الشخصيات التي تجسدها في أفلامها كامرأة تبحث عن زوج. وقد أبهرت جمالها الفنان نجيب الريحاني إلى درجة أنه أراد أن يضمها لفرقته. كما كانت تتلقى عروضًا للزواج منذ سن الـ12. تميزت زينات بأنها كانت جريئة وعفوية، حيث شاهدت شابًا يضرب طفلًا وقامت بمعاقبته بشدة.

محمود المليجي:

كان الفنان محمود المليجي من الفنانين الذين يتمتعون بقلب طيب، وكان يبكي عند مشاهدة المشاهد العاطفية، عندما كان يجلس خلف الكاميرا أثناء تصوير مشاهد العنف والقتل وما شابه ذلك. ومع ذلك، فإن ذلك يتناقض مع الشخصيات التي يجسدها في أفلامه كشخص ظالم وطاغية.

فريد الأطرش

فريد الأطرش

عندما هاجرت عائلة الفنان فريد الأطرش من سوريا إلى مصر هربًا من الاضطهاد، كان سعد زغلول هو الشخص الذي ساعدهم في دخول مصر بسبب عدم حملهم أي جواز سفر. كان فريد الأطرش يحب الفنانة شادية وكان يعاني بسبب حبه لها، وكذلك كان يحب سامية جمال لكي ينسى ألم فراق شادية. تركت شادية زوجها عماد حمدي من أجل حبيبها رشدي أباظة، ولكنهما لم يتزوجا.

ليلي مراد

أعلنت الفنانة ليلى مراد إسلامها بعد أن رأت رؤية لم تكشف عنها حتى لزوجها أنور وجدي. توفي الفنان أنور وجدي بسبب مرض السرطان بعد أن مكث وقتًا طويلًا يعاني من هذا المرض. تعتبر فيروز الفتاة الصغيرة التي شاركت في العديد من الأفلام مع أنور وجدي. بدأت في الغناء عندما كان عمرها ثمانية أعوام، وقدمت أداءً أمام الخديوي توفيق في المسرح الروماني وأعجب بها كثيرًا وأعطاها خمسين جنيهًا كهدية.