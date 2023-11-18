فن ومشاهير

الصور الأولى من حفل زفاف نجل عمرو أديب

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القاهرة - محمد ابراهيم - احتفل الإعلامي عمرو أديب،  بزفاف نجله خالد، على الكاتبة فرح الطوخي في حفل ضم عائلة العروسين والأصدقاء المقربين.

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وحرصت الإعلامية لميس الحديدي زوجة عمرو أديب على حضور الحفل والمباركة للعروسين.

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وخالد هو الابن الأكبر لعمرو أديب من زوجته الأولى، درس المسرح في الجامعة الأمريكية، بدأ حياته المهنة كـ "ستاند أب كوميدي"، والآن هو الرئيس التنفيذي لشركة GME التي تنتج برنامج "بالبيجامة".

 

وفي وقت سابق احتفل خالد عمرو أديب بخطوبته في شهر أغسطس الماضي في حفل عائلي في إحدى القاعات المطلة على نهر النيل.

 

وضم الحفل حينها العائلة والأصدقاء ومنهم الفنانة منال سلامة، أميرة أديب، عادل أديب، الإعلامي شريف نور الدين

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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