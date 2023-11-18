نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد جمال سعيد: "ملك قورة اكتشاف وبتحب شغلها" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حل الفنان أحمد جمال سعيد ضيفًا على برنامج "free time" والذي تقدمه كلا من الإعلامية يارا أحمد والإعلامية نسمهار الصغير على شاشة قناة “هي”.

وتحدث خلال الحلقة عن الفنانة ملك قورة: قائلا: “دي اكتشاف وأنا وملك بنحس ببعض أوي يعني تعبت لما هي تعبت وهي مكسب ليا وشاطرة وبتحب شغلها أوي”.

أحمد جمال سعيد

رأي ملك قورة في أحمد جمال سعيد

وصرحت الفنانة ملك قورة: أن أحمد جمال سعيد من أكتر الممثلين المريحين الذين عملت معهم، مضيففة: “بيعرف يهدينا وإحنا مضغوطين في الشغل علشان كده حققنا نجاح في مسلسل (ماتيجي نشوف) وطلعنا أحلى مشاهد”.

مواعيد عرض برنامج free time

برنامج free time تقدمه الاعلامية نسمهار الصغير والاعلامية يارا احمد علي شاشة قناة هي يوم الخميس وتستضيف من خلاله عددا من نجوم الفن وتناقش اهم القضايا المطروحة بين الجمهور

نبذة عن قناة هي



قناة هي تعد أول قناة مختصة بالمرأة المصرية والعربية، وتقدم عددًا من البرامج المختلفة والمتنوعة، في ظل وجود نخبة كبيرة من الإعلاميين والفنانين

برامج قناة هي



وتعرض قناة هي عدد من البرامج ومنها: وماما في المطبخ” لـ عزة جلال"، و"من غير نفسنة" تقديم الفنانات انتصار وبدرية طلبة ونوليا، و"المنسي" تقديم إنجي هشام، و"عركة ستات" تقديم إيناس النجار ومروة سليمان، و"سكينة معجون" تقدمه جينا فتحي، و"حياتنا أحلى" لـ سالي فؤاد، و"مطبخ ستي" إيمان ميرا، و"ست الحبايب" من تقديم هالة فهمي، و"دايما عامر" لـ دعاء عامر، و"ساعة عصاري" لـ عبير الشيخ"، “زووم ونص” نورهان عبد الفتاح، “دعوة فرح” لـ فرح شعبان، “فيس أوف” سارة نخلة.

