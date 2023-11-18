نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد والي يكشف عن تفاصيل شخصيته في "العودة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الفنان أحمد والي، عن أحدث أعماله الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "العودة"، حيث شارك جمهوره بصورة من البوستر الرسمي للمسلسل معلنا من خلاله تفاصيل شخصيته عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وأرفق بالبوستر تعليق قال فيه:"بسم الله... صوت الحق يمكن سماعه مهما ضجت أصوات الباطل".



وأضاف: "جمال أبو المجد نائب محافظ الاقصر شاب صعيدي تربى على القيم والمبادئ والأصول وإن مهما كانت الظروف سيظل للحق صوت وقوة".



وتابع:" أسأل الله النجاح والقبول وأتمنى أنه يعجبكم العودة قريبا".



تعليقات الجمهور على منشور أحمد والي



وفورًا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الكثير من الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات ان شاء الله هتكون ترند الوطن العربي، دايما متألق يا فنان، دايما مسيطر وغيرها من التعليقات.



أبطال مسلسل" العودة "

مسلسل "العودة" من بطولة شريف سلامة، تارا عماد، وليد فواز، أحمد والي، صفاء الطوخي، حمزة العيلي، عصام السقا، محمد عبدالعظيم وشاهيستا سعد، وولاء الشريف، وسارة نور وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن، ومكون من 30 حلقة.



آخر أعمال أحمد والي

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان أحمد والي مسلسل "أعمل إيه؟"



والمسلسل من بطولة صابرين، خالد الصاوى، ندى بسيونى، دنيا المصرى، نور ايهاب، محمد مهران، طارق عبد العزيز، سامية الطرابلسى، نهال عنبر، صبرى عبد المنعم، أحمد جمال سعيد، أيمن عزب، ريهام الشنوانى، حمدى هيكل مفيد عاشور، محمود الشرقاوى وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمد الحناوى وإخراج أحمد عبد الحميد وإنتاج شركة سينرجى، وحاز المسلسل على إعجاب الجمهور وتصدر الترند فور عرضه على الشاشة.