"بيعلم الثعبان يرقص زي سامية جمال "..اغرب الموافق التي تعرضت لها سامية جمال

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أحمد جودة - القاهرة - سامية جمال.. الثعبان.. يتعرض الكثير من الفنانين للعديد من المواقف الغريبة من المعجبين ولذلك تقدم لكم بوابة دوت الخليج الإلكترونية تقرير مفصل عن اغرب موقف تعرضت له الفنانة سامية جمال من أحد المعجبين لها أثناء رقصها على المسرح.

سامية جمال

معلومات عن سامية جمال

سامية جمال هي فنانة مصرية مميزة ومحبوبة في عالم الفن. ولدت في مدينة القاهرة ونشأت في بيئة ثقافية غنية، مما ساهم في تشكيل شغفها بالفن منذ الصغر. تعتبر سامية جمال واحدة من الشخصيات البارزة في تاريخ السينما المصرية، وقد تركت بصمة مهمة في عالم التمثيل والغناء.

ابتدأت سامية جمال مسيرتها الفنية في سن مبكرة، حيث كانت لديها شغف كبير بالتعبير الفني والتمثيل. شدت انتباهها الأدوار المتنوعة والتحديات الفنية، وقد أظهرت موهبتها الاستثنائية في تجسيد شخصيات مختلفة بمهارة وإتقان. لقد استطاعت أن تجسد الأدوار الدرامية، والكوميدية، والرومانسية بكل ثقة ونجاح.

كما أن سامية جمال تتمتع بجمال طبيعي ساحر وأناقة فريدة من نوعها، ما جعلها رمزًا للجمال والأناقة في فترة زمنية معينة. لقد كان لها تأثير كبير على صناعة الموضة والأزياء في مصر والعالم العربي.

اغرب المواقف التي تعرضت لها سامية جمال

حيث تعرضت الراقصة سامية جمال لموقف غريب ومدهش ترويه في مقابلة مع مجلة الكواكب في نادرة صدرت في عام 1953

وتحكي سامية جمال القصة قائلة: "كنت أقدم عرضًا راقصًا على أحد مسارح بيروت، وكانت الصالة مزدحمة بالجمهور المتفرجين. حينما ظهرت على المسرح، بدأ الجمهور بالتصفيق وانحنيت لتحية جمهوري وبدأت في الرقص".

سامية جمال

ثم أكملت سامية جمال قائلة: "انتهى العرض الأول للرقص وطلب الجمهور مني إعادته، وكان أحد الرجال العجائز في الصف الأمامي هو الأكثر إلحاحًا". وتابعت الراقصة: "للتجاوب مع رغبة الجمهور، قمت بتقديم الرقصة مرة أخرى، وكانت مفاجأتي عندما أخرج الرجل العجوز نايًا وبدأ يعزف ويصفر عليه، فنظرت نحوه وأبتسمت، وفجأة صدمت عندما ظهرت ثعبان كبير يخرج من السلة بجانبه".

وأضافت سامية جمال: "أصبحت هناك صراخ وهرج في الصالة واندفع الجميع للقبض على الرجل، وعندما تم القبض عليه من قبل الشرطة، تبين الحقيقة". وأشارت الراقصة إلى أنها تعرفت على السر بعد التحقيق مع الرجل العجوز، حيث تبين أنه ساحر يرغب في تدريب الثعبان على حركات الرقص التي تقوم بها سامية جمال. وأوضحت أن الرجل أكد للشرطة أنه كان من أشد المعجبين بها وبرقصها، ولذلك أراد تدريب الثعبان على نفس الموسيقى والحركات الراقصة.

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