أحمد جمال سعيد: "فكرة إني حفيد النجم الكبير فريد شوقي نعمة ونقمة"

القاهرة - محمد ابراهيم - حل الفنان أحمد جمال سعيد ضيفًا على برنامج free time والذي تقدمه كلا من الإعلامية يارا أحمد والإعلامية نسمهار الصغير على شاشة قناة هي.

وتحدث عن كونه حفيد الفنان فريد شوقي قائلا: “فكرة إني حفيد فريد شوقي تعتبر نعمة ونقمة في نفس الوقت.. نعمه لأن ريد شوقي تاريخ كبير وحاجة تشرف أي حد إن إسمي يكون مقترن بفريد شوقي”.

وتابع: “ونقمة لإن الناس هتبدأ تحاسبك على إن أنت حفيد فريد شوقي فلازم تحافظ على الإرث الفني اللي سايبه أو أبقى زيه أو نفس المستوى الفني وده صعب جدًا طبعًا”.

مواعيد عرض برنامج free time

برنامج free time تقدمه الإعلامية نسمهار الصغير والإعلامية يارا احمد علي شاشة قناة هي يوم الخميس وتستضيف من خلاله عددًا من نجوم الفن وتناقش أهم القضايا المطروحة بين الجمهور.





نبذة عن قناة هي

قناة هي تعد أول قناة مختصة بالمرأة المصرية والعربية، وتقدم عددًا من البرامج المختلفة والمتنوعة، في ظل وجود نخبة كبيرة من الإعلاميين والفنانين



برامج قناة هي

وتعرض قناة هي عدد من البرامج ومنها: وماما في المطبخ” لـ عزة جلال"، و"من غير نفسنة" تقديم الفنانات انتصار وبدرية طلبة ونوليا، و"المنسي" تقديم إنجي هشام، و"عركة ستات" تقديم إيناس النجار ومروة سليمان، و"سكينة معجون" تقدمه جينا فتحي، و"حياتنا أحلى" لـ سالي فؤاد، و"مطبخ ستي" إيمان ميرا، و"ست الحبايب" من تقديم هالة فهمي، و"دايما عامر" لـ دعاء عامر، و"ساعة عصاري" لـ عبير الشيخ"، “زووم ونص” نورهان عبد الفتاح، “دعوة فرح” لـ فرح شعبان، “فيس أوف” سارة نخلة.

آخر أعمال أحمد جمال سعيد

يذكر أن آخر أعمال أحمد جمال سعيد كان مشاركته في حكاية ماتيجي نشوف إحدى حكايات مسلسل 55 مشكلة حب المأخوذ عن كتاب 55 مشكلة حب للكاتب مصطفى محمود والذي حققت نجاحًا كبيرًا وقت عرضها، وكانت من بطولة هنا شيحة، طارق صبري، إسلام جمال، ملك قورة، نبيل عيسى، نهى عابدين، أحمد جمال سعيد، راندا عبد السلام، تأليف سارة مصباح وولاء أمين، إشراف على الكتابة عمرو محمود ياسين، إخراج محمد الخبيري.