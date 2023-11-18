نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماذا قال أحمد جمال سعيد عن دينا الشربيني وشريف سلامة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حل الفنان أحمد جمال سعيد، ضيفًا على برنامج "free time" والذي تقدمه كلا من الإعلامية يارا أحمد والإعلامية نسمهار الصغير على شاشة قناة هي، حيث كشف كواليس عمله مع النجمة دينا الشربيني، قائلا: “الكواليس معاها عظيمة وهي ضحكتها حلوة من قلبها وبتضحكني وروحها جميلة”.

وأضاف: “كمان بحس ان الفنان شريف سلامة أخويا وإحنا أصحاب أوي برا الشغل وشريف بيحب الأغاني القديمة وحافظ منولوجات إسماعيل ياسين وكنت بحب أسمعها منه وهو مثقف جدًا وبحب أخد رأيه في كل حاجة وكسبت كتير من شخصيته”.

مواعيد عرض برنامج free time

برنامج free time تقدمه الإعلامية يارا احمد والإعلامية نسمهار الصغير على شاشة قناة هي يوم الخميس وتستضيف من خلاله عددًا من نجوم الفن وتناقش أهم القضايا المطروحة بين الجمهور.

نبذة عن قناة هي

قناة هي تعد أول قناة مختصة بالمرأة المصرية والعربية، وتقدم عددًا من البرامج المختلفة والمتنوعة، في ظل وجود نخبة كبيرة من الإعلاميين والفنانين



برامج قناة هي

وتعرض قناة هي عدد من البرامج ومنها: ماما في المطبخ لـ عزة جلال"، و"من غير نفسنة" تقديم الفنانات انتصار وبدرية طلبة ونوليا، و"المنسي" تقديم إنجي هشام، و"عركة ستات" تقديم إيناس النجار ومروة سليمان، و"سكينة معجون" تقدمه جينا فتحي، و"حياتنا أحلى" لـ سالي فؤاد، و"مطبخ ستي" إيمان ميرا، و"ست الحبايب" من تقديم هالة فهمي، و"دايما عامر" لـ دعاء عامر، و"ساعة عصاري" لـ عبير الشيخ"، “زووم ونص” نورهان عبد الفتاح، “دعوة فرح” لـ فرح شعبان، “فيس أوف” سارة نخلة.

آخر أعمال أحمد جمال سعيد

يذكر أن آخر أعمال أحمد جمال سعيد كان مشاركته في حكاية ماتيجي نشوف إحدى حكايات مسلسل 55 مشكلة حب المأخوذ عن كتاب 55 مشكلة حب للكاتب مصطفى محمود والذي حققت نجاحًا كبيرًا وقت عرضها، وكانت من بطولة هنا شيحة، طارق صبري، إسلام جمال، ملك قورة، نبيل عيسى، نهى عابدين، أحمد جمال سعيد، راندا عبد السلام، تأليف سارة مصباح وولاء أمين، إشراف على الكتابة عمرو محمود ياسين، إخراج محمد الخبيري.