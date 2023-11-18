"أتقبض على يحي شاهين علشان لابس مايوه منغير حزام "..أكثر موقف محرج تعرض له يحيى شاهين

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أحمد جودة - القاهرة - يحي شاهين.. الإسكندرية.. يتعرض الكثير من الفنانين حول العالم للعديد من المواقف التي تسبب لهم الاحراج أمام المعجبين ولذلك تعرض لكم بوابة دوت الخليج الإلكترونية تقرير مفصل عن أحدى المواقف المحرجة التي تعرض لها يحي شاهين.

يحي شاهين

معلومات عن يحي شاهين

يحيى شاهين هو فنان مصري لامع ومبدع في مجال الفن السابع، حيث ترك بصمة قوية وأثرًا كبيرًا في صناعة السينما المصرية. ولد في العاصمة المصرية القاهرة في العام 1919، ونشأ في بيئة فنية حيث كان والده، محمد شاهين، ممثلًا مشهورًا في تلك الفترة.

حصل يحيى شاهين على تعليم فني مميز تحت إشراف والده وعمل كمساعد مخرج في بداية مشواره الفني. ومنذ أول أعماله السينمائية، لفتت مواهبه الفنية الانتباه وتميزت أعماله بالعمق والتجربة الجريئة.

استطاع يحيى شاهين تقديم أدوار متنوعة ومتميزة في السينما، حيث تنوعت أعماله بين الدراما والكوميديا والرومانسية. وقدم أدوارًا لا تنسى في أفلام مثل "الأستاذ" و"باب الحديد" و"المصحة" و"المواطن مصري"، وغيرها الكثير.

تميزت أفلام يحيى شاهين بالتوازن الرائع بين الفكرة القوية والأداء الممتاز، حيث استطاع أن يجمع بين الأصالة والتجديد في أعماله، وأبدع في استخدام السينما كوسيلة لنقل رسائله الفنية والاجتماعية.

يحي شاهين

موقف محرج تعرض له يحي شاهين أمام الجمهور

حيث تعرض الفنان يحيى شاهين لموقف محرج أمام جمهوره حكاه في مقال كتبه لمجلة الكواكب في عام 1958، تحت عنوان "جريمة على الشاطئ". وفي هذا المقال، وصف شاهين تجربته عندما ذهب لقضاء بعض أيام الصيف في الإسكندرية مع أصدقائه، وكان يحقق شهرته وأصبح معروفًا للجمهور في تلك الفترة. وأثناء وقوفه على الشاطئ لتوقيع بعض الأوتوجرافات للجماهير والمعجبين الذين حاصروه، حدث موقف مفاجئ عندما أمسك به رجل من رجال الشرطة وقال له "قدامى على القسم".

شعر شاهين بالصدمة والحرج أمام جمهوره، وسأل الشرطي عن سبب احتجازه بدهشة، لكن الشرطي رد عليه بخشونة قائلًا "لما تروح القسم هتعرف". حذره أيضًا من محاولة الهرب، في حين حاول المعجبون مساعدته على الافلات من قبضة الشرطي. وفي ذلك الوقت، شعر الفنان الكبير بالحرج والحيرة الشديدة.

أثناء الانتقال إلى قسم الشرطة، استرجع يحيى شاهين أحداث ما حدث منذ وصوله إلى الإسكندرية وحتى توقيفه، على أمل أن يكتشف الجريمة التي تسببت في احتجازه.

أكد يحيى شاهين أنه قد وصل إلى الإسكندرية قبل أسبوع م

ع أصدقائه، وحرصوا خلال فترة تواجدهم على النزول إلى الشاطئ في وقت مبكر لتجنب ازدحام الجمهور حولهم. وفي ذلك اليوم المحدد، كانت هناك فتاة تصارع الأمواج وكادت تغرق.

يحي شاهين

راح يحيى شاهين يتجه نحو الفتاة لإنقاذها، ولكنه لاحظ أنها تبكي وتحاول الابتعاد عنه كلما اقترب منها. في البداية، اعتقد أنها تحاول الانتحار، لكنه سرعان ما أدرك أن الأمواج العاتية قد تسببت في تمزيق مايوهها وأصبحت خائفة من أن يراها أحد وهي عارية. رغم ذلك، أصر يحيى شاهين على إنقاذ الفتاة من الغرق.

وباستخدام الحزام المربوط بالمايوه الخاص به، قام يحيى شاهين بإلقائه نحو الشاطئ ليجذب الفتاة وينقذها من الغرق، وبالفعل نجح في إنقاذها بهذه الطريقة.

عندما عاد إلى الشاطئ، اكتظ بالمعجبين وتجمعوا حوله، ثم جاء رجل الشرطة لاعتقاله. وعندما وصلوا إلى قسم الشرطة، علم يحيى شاهين أن الجريمة التي احتجز بسببها هي ارتداء المايوه على الشاطئ دون حزام، وكانت العقوبة المفروضة عبارة عن غرامة قدرها 25 قرشًا. قرر يحيى شاهين استدانة هذا المبلغ من أحد المعجبين، حيث ترك كل متعلقاته على الشاطئ.

وبهذا يكون يحيى شاهين قد تعرض لموقف محرج أمام جمهوره في الإسكندرية، عندما تم اعتقاله بسبب ارتداء المايوه دون حزام على الشاطئ.

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