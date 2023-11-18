نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "معجب يطارد ليلي مراد واخر يقدم بلاغ ضدها"..أكثر المواقف الغريبة الذي تعرضت لها ليلي مراد بسبب المعجبين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ليلي مراد.. معجبين ليلي مراد.. في الكثير من الأوقات يكون المعجبين هم السبب وراء وقوع الفنانين في المواقف المحرجة ولذلك تعرض لكم بوابة دوت الخليج الإلكترونية تقرير مفصل عن أحد المواقف المحرجة التي تعرضت لها الفنانة ليلى مراد بسبب أحد المعجبين.

ليلي مراد

تعرف على الفنانة ليلي مراد من جديد

ليلي مراد هي شخصية فنية استثنائية تشتهر في عالم الفن والترفيه. تعد ليلي مراد واحدة من أبرز النجمات التي طبعت سماء السينما والمسرح العربي على مدار العقود الماضية. ولدت في القاهرة، مصر، في الثاني والعشرين من أكتوبر عام 1918، وتوفيت في الرابع من يناير عام 1995

ليلي مراد برعت في الأداء الفني بمختلف أشكاله، حيث قدمت أدوارًا متنوعة في السينما والمسرح والتلفزيون. كانت تتميز بأناقتها وجمالها الطبيعي، وصوتها العذب، وأدائها المؤثر الذي يلامس قلوب الجمهور. اشتهرت ليلي مراد بأدوارها القوية والمعبرة، حيث استطاعت ببراعة تجسيد شخصيات متنوعة تتراوح بين الأبطال والأبطال الخارقين والشخصيات المرهفة الحساسة.

تعتبر ليلي مراد رمزًا للنساء القويات والمستقلات في العالم العربي، حيث تمكنت من تحقيق نجاح وشهرة كبيرة في فترة زمنية تتسم بالقيود والتحفظات. كانت ليلي مراد تعبر عن رؤية تحررية وثورية في مجتمعاتها، وكانت تسعى جاهدة لتمثيل القضايا الاجتماعية والنسوية المهمة من خلال أعمالها الفنية.

ليلي مراد تتعرض لمواقف محرجة بسبب المعجبين

تقول الفنانة الكبيرة ليلى مراد في مقال نادر نُشر في مجلة الكواكب عام 1956 تجاربها مع بعض هواة التأليف والمعجبين الذين يقدمون لها أغانيهم. تشير ليلى مراد إلى أنها تعاني من هذه المطاردات، حيث يتم إرسال أغاني دون رابط أو معنى واضح.

تذكرت ليلى موقف مع أحد الشباب الذي قام بزيارتها وألح على لقاءها. قدّم نفسه على أنه مؤلف للأغاني، وأخبارها أنه قد أرسل 100 أغنية للإذاعة. وفيما بعد، تلقى خطاب من الإذاعة تشكره على الأغاني وتؤكد عدم حاجتها لأي أغاني في ذلك الوقت.

ليلي مراد

و عندما قرأت ليلى مراد تلك الأغاني، وجدت أن مطلع إحداها كان يقول: "روح النشادر تعمل إيه لما أسقط من طولي". كما كانت هناك أغنية أخرى بعنوان "فايت على بيت حبيبي بعد نص الليل" وثالثة بعنوان "ياورد ياجميل.. ياجميل ياورد، جمال عينيه منين ياورد". وأكدت ليلى مراد أن كل الأغاني التي قرأتها كانت على نفس المستوى.

و بلطف، اعتذرت ليلى مراد للشاب وأخبرته أنها لا تحتاج إلى أغاني في تلك الفترة، وأشارت إلى أنها قد تحتاج إلى اغاني عندما تستعد لتصوير فيلم جديد. ومع ذلك، استمر الشاب في مطاردتها، حتى سافر خلفها إلى الإسكندرية. طلب الشاب بإصرار من ليلى مراد قبول أي أغنية، خاصة بعد أن انتشرت الأخبار عن استعدادها لإنتاج فيلم جديد.

وتضيف ليلى مراد أن معجبًا آخر أرسل لها ظرفًا يحتوي على 50 أغنية مشابهة لتلك الأغاني. وكان معظمها مقتبسًا من أغاني قديمة. وعندما تجاهلته، قام الشاب بالذهاب إلى الشرطة للمطالبة بإعادة أغانيه. وقد أحسنت ليلى مراد الحالة وقامت بإرسال الأغاني مع أحد الخدم واستراحت من ضغوطه.

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