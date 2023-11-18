نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نداء شرارة توجه رسالة لجمهورها فماذا قالت؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجحت المطربة الأردنية نداء شرارة في لفت إنتباه قطاع كثير من الجمهور بأحدث إطلالتها، التي أبرزت جمالها وأناقتها، حيث حرصت على توجيه رسالة لجمهورها من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام”.

وأرفقت بتعليق قالت فيها:"تبدأ حياتك محاولا فهم كل شئ وتنهيها محاولا النجاة من كل ما فهمت".





تعليقات الجمهور على منشور نداء شرارة

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الكثير من الجمهور وكانت من بين أبرز التعليقات ربنا يحميكي من كل شر يارب، منتظريك بأعمال جديدة، يسلم لسانك، نداء الجميلة والرقيقة، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال الفنانة نداء شرارة



والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة نداء شرارة أغنية جايين نباركلك، والتي تصدرت الترند فور نزولها، وحازت على إعجاب الكثير من جمهور الوطن العربي.

ما هي كلمات أغنية جايين نباركلك؟

وتاتي كلمات الأغنية كالآتي /

يا عريس جايين نبارك لك يا عريس

يا عيني يا ليلي

مبروك ليك إنت وعروستك يا عريس

يا ليلي يا عيني

يا عريس جايين نبارك لك يا عريس

يا عيني يا ليلي

مبروك ليك إنت وعروستك يا عريس

يا ليلي يا عيني

يا ابن الأصول يا سكرة

حسنك منين يا ترى

وأخذت شمعة منورة وجايين نبارك لك

يا عريس جايين نبارك لك يا عريس

يا عيني يا ليلي

مبروك ليك إنت وعروستك يا عريس

يا عيني يا ليلي

يا عيني يا ليلي

يا اللي جمالك رباني

نظرة عيونك آه ياني

تسحر قلبه في ثواني وجايين نبارك لك

يا عروس جايين نبارك لك يا عروس

يا عيني يا ليلي

مبروك ليك إنت وعريسك يا عروس

يا عيني يا ليلي

تدوم عليكم فرحتكم

والحب ينور بيتكم

ولا حد يفرق ما بينكم جايين نبارك

للعريس جايين نبارك للعريس

يا عيني يا ليلي

للعروس جايين نبارك للعروس

للعريس جايين نبارك للعريس

يا عيني يا ليلي

للعروس جايين نبارك للعروس

يا عيني يا ليلي

