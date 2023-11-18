أصالة تفاجئ جمهورها بحفل "ليلة الدموع 2"

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أحمد جودة - القاهرة - نجحت المطربة أصالة في خلق روح من الحماس والتفاعل مع الجمهور من خلال ظهورها على خشبة المسرح بالرياض، تحت مسمى "ليلة الدموع 2"، وظهرت أصالة إطلالة قوية وكلاسيكية تناسب أجواء الحفل.

أصالة تفاجئ جمهورها في حفل "ليلة الدموع 2"

وقد تفاجأ الجمهور بحضور أصالة على المسرح، وقاموا بالتصفيق الحار، وغنت أصالة أشهر أغانيها الحزينة مثل "آسفة" و"مابقاش أنا" و"حبيبي الأولاني" مع الفنان رامي صبري.



رامي جمال يتسبب في دموع الجمهور



وعلى صعيد آخر، أشعل المطرب رامي جمال الحفل من خلال غنائه بعددًا من الأغاني، وبعده الموسيقار خالد عز، الذي قدم 3 أغاني إحداهن أغنية "كده يا قلبي" للفنانة شيرين عبدالوهاب، التي تفاعل معها الجمهور، والموسيقار هاني فرحات بكى أثناء الغناء.



رامي صبري يختتم ليلة الدموع بـ "يمكن خير"

أبدع المطرب رامي صبري على خشبة المسرح، وتفاعل معه الجمهور بكل حماس، وقدم رامي مجموعة متميزة من الأغاني أبرزهم "حياتي مش تمام"، "كل ما أنساها افتكرها"، "مسألتنيش"، "غريب الحب"، وأختتم فقرته بأغنية "يمكن خير".

آخر أعمال أصالةوالجدير بالذكر آخر أعمال المطربة أصالة أغنية ما عرفتك، والتي انتشرت بشكل أوسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، وحازت على إعجاب الكثير من الجمهور.

تعرف على كلمات اغنية ما عرفتك



وتأتي كلمات الأغنية كالآتي:

ما عرفتك يا غرامي ما هو إنت اللي عشقته

حتى وجهك والملامح ما هي ذيك الأولية

نظرتك قسوة عيونك تحكي شيٍ ما نطقته

كأن روحك عافت أيام السنين العاطفية

كل جرحٍ بي زفرته كلّ حبٍ لك شهقته

كل دربٍ لك مشيته بالوله روحة وجية

ما بقى بحرٍ من بحوري لوصلك ما غرقته

ما أدري وش أكثر أسوي ما بقى بي مقدرية

آه يا حلمٍ حطبته، في حناياي وحرقته

آه يا حبٍ كتبته لين غنت، لين غنت، لين غنت الأبجدية

آه يا حلمٍ حطبته (آه) في حناياي وحرقته

آه يا حبٍ كتبته لين غنت، لين غنت، لين غنت الأبجدية

ما عرفتك يا غرامي ما هو إنت اللي عشقته ما هو إنت

حتى وجهك والملامح ما هي، ما هي ذيك الأولية (ما هي

نظرتك قسوة عيونك تحكي شيٍ ما نطقته شيٍ، شيٍ

كأن روحك عافت أيام السنين العاطفية

كان قلبك ما يبيني قول يا أغلى من صدقته

