نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طارق صبري وشيرى عادل يحذفان صورهما معا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذف الثنائي شيرى عادل وطارق صبري صورهما معا عبر حسابتهم الشخصية عبر انستجرام وفيسبوك.

وأقدم الثنائي على حذف صورهما معا في توقيت واحد علي حساب كل منهم، بعد انتشار اخبار طلاقهما الفترة الماضية

لم يكونا همم الوحيدين الذين لاحقتهم اخبار الطلاق، فعادة ماتثير شائعة انفصال الفنانين حالة من الجدل مابين زملائهم في الوسط الفني وجمهورهم ومتابعيهم لمعرفة أسباب انفصالهم، وكانت آخر شائعة حدثت خلال الفترة الماضية انفصال الفنانة شيري عادل عن زوجها الفنان طارق صبري.

حسن الرداد وايمي سمير غانم

تزوج حسن الرداد من إيمي سمير غانم في 4 نوفمبر 2016، ويحرص الثنائي على عدم الحديث للصحف والمواقع الإلكترونية حول حياتهما الشخصية، انتشرت شائعة انفصالهما بشكل كبير، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الخبر وكأنه حقيقة.

وعلى أثر ذلك خرج حسن الرداد عن صمته ونفى الشائعة عبر حسابه الخاص بموقع تويتر قائلًا: "الصحافة الصفراء لا تنتهي، للأسف هناك بعض المواقع مازالت تبحث عن تريند وفرقعة إعلامية على حساب الشائعات على الفنانين.. أقول لهم (عيب) احترموا مهنتكم".

شيرين

تزوجت الفنانة شيرين عبد الوهاب مرتين، الأولى كانت من الموزع الموسيقي محمد مصطفي، والثانية من المطرب حسام حبيب.

ولاحقت الشائعات شيرين عبد الوهاب، وكان آخرها شائعة عن حدوث مشاجرة بينها وبين حسام حبيب وتطور الأمر إلى الطلاق.

تيم حسن

تزوج الفنان السوري تيم حسن من الإعلامية وفاء الكيلاني في مايو 2017، وكثرت الشائعات التي تؤكد حدوث خلاف بينهما وعندما عجز الثنائي عن التفاهم واستحالت الحياة بينهما قررا الانفصال، وردت وفاء الكيلاني بشكل غير مباشر حول خبر انفصالهما ونشرت صورة رومانسية تجمعها بزوجها وهي تحتضنه لترد على شائعة الطلاق.