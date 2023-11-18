نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد العوضي يكشف عن أجره في فيلم "هروب اضطراري" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان أحمد العوضي، عن حقيقة الجدل السابق حول خلافه مع المنتج محمد السبكي بسبب أجره في فيلم "هروب اضطراري".

أجر أحمد العوضي

أوضح العوضي أنه لم يتلقّ أجرًا عندما قام بكسر سيارة أثناء تصوير مشهد أكشن في الفيلم، حيث كان قد دمّر السيارة وقام بعمل استعراضي في الونش، مما دفع المنتج لعدم دفع أجره الذي كان 10 آلاف جنيه.

وأكد أنه لا توجد خلافات بينه وبين المنتج وأنهم لم يكونوا في صراع بسبب هذا الأمر، وأنه استمر في تصوير الفيلم بشكل عادي دون حدوث أي خلافات إضافية.

سبب الاعتذار

وكشف أحمد العوضي سبب اعتذاره عن المشاركة في مسلسل "سره الباتع" الذي ترشح به للعب دوري الفنانين أحمد فهمي وأحمد السعدني في المسلسل، الذي عرض في موسم رمضان 2023".

وقال أحمد العوضي: "في (سره الباتع) كان المفروض دور حامد القديم وحامد الجديد يعملهم ممثل واحد، وحصل ترشيح من أستاذ خالد يوسف المخرج والمنتج تامر مرسي إني أعمل الدورين

وأضاف: "كنت مرتبط بكلمة مع ياسمين إني أعمل معاها مسلسل السنة دي، وكنا مقررناش نعمل ضرب نار أو عمل آخر، واحتراما لكلمتي مع ياسمين اعتذرت".

وتابع: "مكانش رفض لمسلسل سره الباتع كمسلسل، ولما حصلت الفرصة للتعاون مع خالد يوسف في فيلم روحت في ثانية".

ضرب نار

ويذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد العوضي هو مسلسل “ ضرب نار ” الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي مع زوجته ياسمين عبد العزيز، أحمد بدير، سهير المرشدي والفنان القدير طارق النهري، ماجد المصري، إنتصار، إيمان السيد، دارت أحداث مسلسل «ضرب نار» حول شخصية «الكوماندا جابر أبو شديد» التي يجسدها النجم أحمد العوضي، القادم من الصعيد إلى القاهرة بحثًا عن لقمة العيش، ويقع في حب «مهرة» التي تقدمها النجمة ياسمين عبد العزيز، وتتصاعد أحداث العمل في جو من الغموض والتشويق