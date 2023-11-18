نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد العوضي: "بفتخر إني من طبقة شعبية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبّر الفنان أحمد العوضي عن فخره وسعادته بجمهوره المنتمي للطبقة الشعبية، مؤكدًا أنه يفخر وينتمي إلى هذه الطبقة.

فخره بالأدوار الشعبية

أوضح أنه يشعر بالفخر بكونه يمتلك جمهورًا من الطبقة الشعبية وأن تكوين هذه الشعبية الكبيرة لم يأتِ بالصدفة، ولكن نتيجة لمشاركته في العديد من الأدوار الشعبية.

كان أول دور شعبي لأحمد العوضي في فيلم "السبع وصايا" عام 2014، حيث شارك في أدوار متنوعة كضابط وإرهابي وشعبي وصعيدي.

علق أحمد على أدواره بأن الشخصيات الشعبية هي الأقرب إليه وأنه يشبهها كثيرًا، مع تفضيله أيضًا للشخصيات الشعبية على الصعيدية.

ياسمين عبد العزيز

وأكد النجم أحمد العوضي، أن ياسمين عبد العزيز تتفوق عليه حال منافستهم في السينما، قائلا: "لو نزلت بفيلم أمام ياسمين هي اللي هتعمل أكبر ايرادات وأنا ابقى عايزها تعمل الايرادات أعلى مني وأعلى من أي حد وهي تعمل إيرادات كتير دي ياسمين عبد العزيز".

وأوضح أحمد العوضي، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن زوجته النجمة ياسمين تقدم أفلام كوميدي بينما هو حال تقديمه أفلام ستكون أكشن، مضيفا: ياسمين تعمل كوميدي وأنا اعمل اكشن وهي تعمل ايرادات أدي 40 مرة وهبقى سعيد جدا لها".

وتابع: "شخصية الخديوي هي الأقرب لقلبي وأنا مش بقلق من المنافسة مع حد وأنا بعمل شغلي واجتهد ويا رب كلنا ننجح، واتمنى كل النجوم تعمل افلام ومسلسلات والمهم اطلع من الموسم ناجح وعملت الدور بشكل جيد".

من ناحية أخرى أعلن أحمد العوضي عن تعاقده على مسلسل "حق عرب" لرمضان 2024، من إنتاج سينرجي، وتأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

يذكر أن أحمد العوضي قدم في رمضان 2023 مسلسل "ضرب نار" مع زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز.