نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كارول سماحة توجه رسالة نارية للعدو الصهيوني فماذا قالت؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعربت الفنانة اللبنانية كارول سماحة عن حزنها الشديد فيما تراه الآن على الساحة سواء كانت العربية أو الغربية، وبما يفعله الكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحرق المستشفيات وتدمير المخيمات، ولم تتمالك مشاعر حزنها وسيطرتها على الموقف بل شاركت تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "إكس".

وأرفقت بتعليق قالت فيه: "لا.. ما بيحق لإسرائيل الدفاع عن نفسها لأنها كيان محتل ومغتصب للأراضي الفلسطيني".



كارول سماحة:"دم الأطفال والأبرياء فما راح سدى "



وأضافت:" أي حدا بيحارب إسرائيل هو مقاوم عم بيدافع عن أرضو ومحيطو! أما دم الأطفال والأبرياء فما راح سدى، بل غير نظرة العالم وكشف للرأي العام مين الإرهاب الحقيقي".



تعليقات الجمهور على تغريدة كارول



وفورا من نشر التغريدة حصلت كارول على دعم واسع من قبل الجمهور، ومن بين أبرز التعليقات الله يحفظ الشعوب العربية، حسبي الله ونعم الوكيل في إسرائيل، الله ينتقم منهم، الله يرحم امواتنا جميعا، وغيرها من التعليقات.



آخر أعمال كارول سماحة

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة كارول سماحة أغنية "نسخة مني"، والاغنية من كلمات سليم عساف، وحازت الأغنية على إعجاب الجمهور، وتصدرت الأغنية الترند فور نزولها.

وتاتي كلمات الأغنية كالتالي:

يمكن تتفاجأ بكلامي

رح قلك شو عم حس

آخر فتره علاقتنا

ما عادت حب وبس

يا نسخة مني

حبك قاتلني

بالدنيي مين بيحبك

قدي أنا

أنا ما بتخيل

حالي من دونك

وبطفي عيوني

ليعيشو عيونک

يا إنتَ إلي

يا عمري ما كون

رح ضل بقلبك أنا الأولى

نحنا روح بجسمين

قلب ومقسوم اتنين

منشبه بعضنا لدرجة

صرنا شخص بشخصين

يا نسخة مني

حبك قاتلني

بالدنيي مين بيحبك

قدي أنا

أنا ما بتخيل

حالي من دونك

وبطفي عيوني

تيعيشو عيونك

يا إنتَ إلي

يا عمري ما كون

رح ضل بقلبك أنا الأولى

أصلا ما في حدا بالدني حبك متلي

صوتك معي حارسني ما بيفارقني

في شي غريب حبيبي فيك معلقني

شوف العمر ما أجملو ونحنا سوا

أنا ما بتخيل

حالي من دونك

وبطفي عيوني

تيعيشو عيونك

يا إنتَ إلي

يا عمري ما كون

