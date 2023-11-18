أميرة أديب ترقص في فرح نجل عمها عمرو أديب

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أحمد جودة - القاهرة - تداولت صور للفنانة أميرة أديب، وهي ترقص في فرح نجل عمها خالد عمرو أديب وذلك بصحبة أبيها المخرج عادل أديب.

احتفل الإعلامي عمرو أديب بحفل زفاف نجله خالد أمس من زوجته الأولى في وسط عدد قليل من المشاهير.

وكان ذلك بحضور الإعلامية لميس الحديدي زوجة عمرو أديب الذي حرصت على حضور الحفل والمباركة للعروسين.

معلومات عن نجل عمرو أديب

وخالد هو الابن الأكبر لعمرو أديب من زوجته الأولى، درس المسرح في الجامعة الأمريكية، بدأ حياته المهنة كـ "ستاند أب كوميدي"، والآن هو الرئيس التنفيذي لشركة GME التي تنتج برنامج "بالبيجامة".

وفي وقت سابق احتفل خالد عمرو أديب بخطوبته في شهر أغسطس الماضي في حفل عائلي في إحدى القاعات المطلة على نهر النيل.

وضم الحفل حينها العائلة والأصدقاء ومنهم الفنانة منال سلامة، أميرة أديب، عادل أديب، الإعلامي شريف نور الدين

تصريحات سابقة لعمرو أديب

قال الإعلامي عمرو أديب، إن اليوم يحقق الدولار أعلى سعر له منذ بدء السوق السوداء في مصر، معقبا: "من أول الثمانينات محصلش سعر زي النهاردة"

وأشار أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن الأرقام تشير إلى أن هناك تباطؤ في التضخم في مصر بسبب الركود، مضيفا: "محدش بيشتري عربيات ولا موبيلات ولا بنستورد من برة.. الدولار شادد ليه، مش عايزة أقولكم هو وصل لكم، والسوق المصري أبو لمس الأسعار بتتغير".

وأضاف، "إحنا مش بنشتري مين بيسحب الدولار أنا هتجنن، ومعرفش هيزيد ولا هيقل ولكن الأكيد أنه لن ينهار، مظنش هيرجع تاني لأوائل الأربعينات"، وليس هناك تعليق من البنك المركزي، معلقا: "واضح أن أي حد في السوق أقوى من الحكومة، فين اجراءاتكم".