نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل حفل محمد رمضان في الرياض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روج النجم محمد رمضان، لأحدث حفلاته الغنائية الجديدة والتي من المقرر أن تقام يوم الجمعة 24 نوفمبر على مسرح محمد عبده أرينا، ويشارك فيه الدي جي العالمي رودج،

وشارك جمهوره ببوستر الحفل من خلال خاصية الأستوري بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وأرفق بالبوستر تعليقا قال فيه:"Areyou Ready؟

محمد رمضان في مرمى الانتقادات

عادة ما يكون الفنان محمد رمضان في محل الاثارة والجدل فهذه المرة عندما أحيا" رمضان"، حفلًا غنائيًا بأحد الفنادق ضمن فعاليات المعرض الأفريقي "IATF" الذي أقيم في المركز الدولي للمؤتمرات بـالتجمع الخامس.



وشارك "رمضان" جمهوره بفيديو الحفل من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"

وفورا من مشاركة الفيديو تعرض رمضان للكثير من الانتقادات

أبرزها: "أهم شيء التبرعات تروح لغزة، مش وقته يا رمضان، ياريت كان من ضمن الأغاني رسالة لمناصرة فلسطين، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال محمد رمضان السينمائية



والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان محمد رمضان فيلم ع الزيرو

ويشاركه بالفيلم مجموعة من النجوم ابرزهم نيللي كريم والطفل منذر مهران وجومانا مراد وإسلام إبراهيم ومحمد لطفي، ويعد الفيلم من تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل.

أحداث فيلم ع الزيرو

تدور أحداث الفيلم حول أب يسعى لعلاج ابنه المريض بالسرطان ولكن حالته المادية سيئة، فيلجأ إلى الدخول في عصابة لكي ينقذ ابنه، وقد حاز الفيلم على إعجاب الجمهور، وحقق إيرادات مرتفعة في شباك تذاكر السينما.

