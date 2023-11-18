شاهد.. كارول سماحة توجه رسالة نارية للعدو الصهيوني

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 نوفمبر 2023 06:31 صباحاً - أعربت الفنانة اللبنانية كارول سماحة عن حزنها الشديد فيما تراه الآن على الساحة سواء كانت العربية أو الغربية، وبما يفعله الكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحرق المستشفيات وتدمير المخيمات، ولم تتمالك مشاعر حزنها وسيطرتها على الموقف بل شاركت تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "إكس".

وأرفقت بتعليق قالت فيه: "لا.. ما بيحق لإسرائيل الدفاع عن نفسها لأنها كيان محتل ومغتصب للأراضي الفلسطيني".

كارول سماحة:"دم الأطفال والأبرياء فما راح سدى "

وأضافت:" أي حدا بيحارب إسرائيل هو مقاوم عم بيدافع عن أرضو ومحيطو! أما دم الأطفال والأبرياء فما راح سدى، بل غير نظرة العالم وكشف للرأي العام مين الإرهاب الحقيقي".

تعليقات الجمهور على تغريدة كارول

وفورا من نشر التغريدة حصلت كارول على دعم واسع من قبل الجمهور، ومن بين أبرز التعليقات الله يحفظ الشعوب العربية، حسبي الله ونعم الوكيل في إسرائيل، الله ينتقم منهم، الله يرحم امواتنا جميعا، وغيرها من التعليقات.