طارق صبري وشيرى عادل يحذفان صورهما معا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 نوفمبر 2023 06:31 صباحاً - حذف الثنائي شيرى عادل وطارق صبري صورهما معا عبر حسابتهم الشخصية عبر انستجرام وفيسبوك.

وأقدم الثنائي على حذف صورهما معا في توقيت واحد علي حساب كل منهم، بعد انتشار اخبار طلاقهما الفترة الماضية

لم يكونا همم الوحيدين الذين لاحقتهم اخبار الطلاق، فعادة ماتثير شائعة انفصال الفنانين حالة من الجدل مابين زملائهم في الوسط الفني وجمهورهم ومتابعيهم لمعرفة أسباب انفصالهم، وكانت آخر شائعة حدثت خلال الفترة الماضية انفصال الفنانة شيري عادل عن زوجها الفنان طارق صبري.