بعد تصدر حفل "ليلة الدموع 2" التريند رامي صبري يوجه رسالة شكر لـ تركي آل الشيخ

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر حفل" ليلة الدموع 2" تريند مؤشرات بحث جوجل السعودية، نظرًا لما يحمله الحفل من كواليس ومفاجآت أبرز ها حضور النجمين وائل جسار وأصالة.

رامي صبري يشارك فرحته مع جمهوره عبر الانستقرام



وحرص رامي صبري، على توجيه رسالة شكر وتقدير لكل اهل السعودية صغارا وكبار، وذلك مشاركته بمجموعة من صور الحفل عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وأرفق بالصور تعليق قال فيه: "ليلة الدموع شكرا جمهور الرياض الجميل على النجاح الكبير شكرا بنش مارك شكرا معالي المستشار تركي آل الشيخ".

تعليقات الجمهور على منشور رامي صبري

وفورا من مشاركة المنشور نال إعجاب الكثير من الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الحفلة كانت نار يا رامي، دايما مولعها يا رامي، الف مبروك تستاهل كل خير، حرام عليك المناديل خلصت، وغيرها من التعليقات.



الجمهور يواصل تصفيق لرامي صبري

لم يتوقف جمهور رامي صبري من التصفيق الحار، فور صعوده على خشبة مسرح أبوبكر سالم، حيث أشعل الحفل بأغانيه الجديدة والقديمة أبرزها "حياتي مش تمام"، "مسألتنيش"، وغيرها من الأغاني.

تعليق رامي صبري خلال الحفل



وقال رامي صبري للجمهور خلال الحفل: إن شاء الله هانقضي ليلة كلها نكد.



وافتتح الفنان رامي جمال حفل ليلة الدموع 2، بحضور عدد كبير من الجمهور، المُحب لفكرة الجزء الأول من الحفل.



آخر أعمال رامي صبري

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان رامي صبري أغنية ملك الفرفشة، والتي تصدرت الترند فور نزولها وحازت على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.

