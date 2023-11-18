"سيكون مليئا بالجن".. هبة مجدي تكشف مفاجآت جديدة بـ "المداح 4"

القاهرة - محمد ابراهيم - قالت الفنانة هبة مجدي، إنه يفصل صناع مسلسل "المداح 4" أيام قليلة لبدء التحضير الفعلي للجزء الرابع من مسلسل "المداح"، ليكون جاهزا للعرض خلال الموسم الرمضاني 2024.

وأضافت في تصريحات صحفية: "أعتقد أنه سيكون استثنائيًا ومليئًا بالأحداث والأفكار والجن مرة أخرى مع الفنان حمادة هلال".

يذكر أن أسرة مسلسل "المداح" أعلنت مؤخرًا أنها تعكف على التحضير لجزء رابع من العمل بعد أن حقق نجاحا في الثلاثة أجزاء الماضية.

ودخل الجزء الرابع بالفعل مرحلة التحضيرات النهائية حيث أوشك السيناريست أمين جمال الانتهاء من كتابة سيناريو المسلسل ليبدأ بعدها فريق العمل التصوير.

وهناك عدد من النجوم سيستمرون في الجزء الرابع بشكل نهائي مع بطل المسلسل حمادة هلال، وهم هبة مجدي وخالد سرحان ودنيا عبد العزيز وحنان سليمان ومحمد عز.



أما باقي فريق العمل في مرحلة التعاقد حاليا وسيتم إعلانهم للجمهور قبل بدأ التصوير.

قصة "المداح"

يروي المسلسل قصة صابر المداح، الطفل الذي تبناه ورباه إمام الجامع الصوفي، يكبر ليصبح رجل متدين ومحبوب، يتمكن منه الشيطان بسبب من تعلق قلبه بحبها، فيقتل أقرب الناس إليها، وانقلبت الحياة رأسًا على عقب لتتوالى بعدها الأحداث في المسلسل بأجزائه الأربع.