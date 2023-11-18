تجربة موسيقية غير مألوفة.. 9 نجمات عربيات في ألبوم فرنسي عالمي

القاهرة - محمد ابراهيم - أصدر الفنان الفرنسي دومينيك دالكان ألبومه الغنائي الجديد بعنوان "Last night a woman saved my life"، والذي يُعد تجربة موسيقية فريدة حيث استطاع جمع عشر نجمات عربيات من مختلف الدول في الشرق الأوسط في ألبوم واحد.

ويشمل الألبوم 11 أغنية منها عشر ديوهات تجمع بين فنانات من الجزائر ومصر وسوريا والمغرب وتونس وإيران ولبنان والسودان، تحت عنوان "الليلة الفائتة امرأة أنقذت حياتي".

والفنانات هن الجزائرية العالمية سعاد ماسي، والمصرية دينا الوديدي، والسورية لين أديب، والمغربية مريم أبو الوفاء، التونسية هند زواري، الفرنسية- السورية نسيم جلال، اللبنانية يارا لابيدوس، والإيرانية رضوان زاهدي، واللبنانية برناديت يمين والسودانية سلافة إلياس.

أطلق دالكان بعض أغاني الألبوم تدريجيا خلال الأشهر الماضية، بدءًا من أغنية "Loin de ma terre بعيدًا عن أرضي" مع سعاد ماسي، ومرورًا بأغنية "Mon cœur est solitaire قلبي وحيد" مع هند زواري، وصولًا لأغنية "J’irai partout سأذهب إلى كل مكان" مع مريم أبو الوفاء.

وقرر الفنان الفرنسي الشهير إطلاق باقي أغاني الألبوم دفعة واحدة عبر المنصات الرقمية.