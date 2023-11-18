منة فضالي تدخل في مواجهة مع محمد إمام والسبب "كوبرا"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة منة فضالي خلال تصريحات تلفزيونية عن أحدث أعمالها الدرامية الجديدة، والذي تحمل اسم "كوبرا".



وقالت: "هشارك السنادي في مسلسل كوبرا مع محمد عادل إمام رمضان 2024".

منه فضالى تنتهي من تصوير "في القلب" والعرض قريبا ً



وأضافت،: "سأكون موجودة في فيلم (في القلب) من إخراج مرقس عادل، إن شاء الله ينزل قريب، مع خالد سليم ونسرين طافش".

أبطال فيلم "في القلب"

فيلم "في القلب" بطولة خالد سليم، نسرين طافش، محمد عز، توني ماهر، ومنة فضالي، قصة إسحاق إبراهيم، معالجة درامية وسيناريو وحوار محمد حسين الماظ، ود.عادل مرسي، مدير التصوير محمد عز.

منه فضالى تشعل الأجواء على مسرح الرياض والسبب صوابع زينب

نجحت منة فضالي، في خطف قلوب أهل السعودية من خلال عرض أحدث أعمالها المسرحية الجديدة، والتي تحمل اسم "صوابع زينب"، وظهرت براعة منه في تجسيد دورها بكل براعة مما تفاعل معها الجمهور على المسرح بتصفيق حار.

أبطال مسرحية "صوابع زينب"

وتضم المسرحية مجموعة من كواكب النجوم أبرزهم هالة صدقي، ومنه فضالي، وعمرو عبد الجليل، ومحمد ثروت، ومحمد رضوان، ومصطفى حجاج.

أحداث مسرحية "صوابع زينب"



تدور أحداث المسرحية حول أم لديها 3 بنات هن "سندس" و"نانسي" و"داليا" وتسعى لتزويجهن فليس لديها مال تتكفل بهم، لذلك تتفق مع المعلم عنتر الذي يحبها ويرغب في الزواج منها ويضعان خطة لتزويج الفتيات.

آخر أعمال منة فضالي



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة منة فضالي هو مسلسل "جعفر العمدة"



أبطال مسلسل" جعفر العمدة"

ويضم المسلسل مجموعة من النجوم أبرز هم محمد رمضان وزينة، هالة صدقى،عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد، سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، إيمان العاصى، مي كساب، أحمد داش، منذر رياحنة، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب "سعدى – جوهر"، وقد حاز المسلسل على نسب مشاهدات مرتفعة خلال منصة شاهد، وسوف يتم عمل جزء ثاني منه نظرا لطلب الجمهور لوجود جزء ثاني.

