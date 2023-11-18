نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدرها تريند جوجل السعودية.. من هي نوال الكويتية؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة نوال الكويتيه مؤشرات بحث جوجل السعودية،وذلك فور معايدة الفنانة أحلام الإماراتية لها بمناسبة عيد ميلادها.

وحرصت أحلام على توجيه رسالة مليئة بالسعادة والفرح تجاه زميلتها نوال، ووثقت تلك اللحظة بفيديو شاركته عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وأرفقت بالفيديو تعليق قالت فيه: "كل عام وانتي بألف خير اختي الغالية أم حنين وجعلها تبطي سنينك بالفرح والصحه والنجاح والسعادة".

وفورا من مشاركة الفيديو نال استحسان الكثير من الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات العمر الطويل ليكي، ربنا يديم صداقتكم، عيد ميلاد سعيد، كل عام وانتي بخير وصحه وسلامه يارب، وغيرها من التهنئات.

أحلام ترفع الشعار الأسود على منصة التيك توك



وفي وقت سابق، أعلنت الفنانة أحلام عن مقاطعتها تطبيق تيك توك، وذلك بعد الحديث عن تقييد المنصة للمحتوى السعودي وحذف أي محتوى داعم للمملكة، الامر الذي اتخذه عدد كبير من المواطنين السعوديين.

معلومات عن نوال الكويتية



نوال هي مغنية كويتية ولدت في منتصف الستينيات. بدأت دراستها في المعهد العالي للفنون الموسيقية في الكويت في السبعينيات. كانت تعشق الفن والموسيقى وكانت تعتبر أم كلثوم وعبد الحليم حافظ ووردة الجزائرية وفيروز من أحب المطربين إلى قلبها.

في سن السابعة عشرة، قامت نوال بأداء أول عرض مسرحي لم تواصل تعليمها الجامعي بسبب انشغالها بالفن واجهت صعوبات في الحصول على الجنسية الكويتية بسبب كونها من فئة الدون، وهو أمر أعاق بدايات مسيرتها الفنية.

كيف بدأت نوال مشوارها الفني؟

درست نوال في المعهد العالي للفنون الموسيقية مواضيع مختلفة مثل الصولفيج والمقامات والنوتات الموسيقية والألحان والأصوات الموسيقية كانت تجيد أيضًا عدة آلات موسيقية.

أثناء دراستها في المعهد، بدأت نوال تتعرف على الساحة الفنية وتلقت ترشيحات من عدة مطربين مشهورين مثل طلال مداح وعبد الكريم عبد القادر. في عام 1983، أصر الموسيقار راشد الخضر على أن تبدأ نوال مسيرتها الغنائية وقد ساهم بشكل كبير في ظهورها على الساحة الفنية.



عدد زيجات نوال الكويتية

تزوجت نوال من الملحن الكويتي مشعل العروج في عام 2009، وكان زفافهما حدثًا إعلاميًا بارزًا في الكويت. وقد أنجبت ابنتها حنين في سبتمبر 2010.



ما هي أبرز الألقاب التي حصلت عليها نوال الكويتيه؟

حصلت نوال على العديد من الألقاب والتسميات الفنية نتيجة مشاركاتها في المهرجانات الكبرى، وقد منحها العديد من الفنانين والموسيقيين لقب "نجمة الخليج الأولى" و"قيثارة الخليج" و"فنانة العرب" و"سيدة الغناء" و"كوكب الغناء الخليجي" وغيرها، كما قام الموسيقار إلياس الرحباني بتسميتها "المطربة الرومانسية الكلاس" وقام الفنان محمد عبده بتسميتها "ملكة الرومانسية"، وعلى الرغم من ذلك، أكدت نوال أنها لا تعتبر هذه الألقاب هوسًا بالنسبة لها، وأنها تعتبرها هدايا من جمهورها ومحبيها، وأن اللقب الذي يعني لهاالأكثر هو أن تكون فنانة متواضعة وأن تقدم الموسيقى التي تحبها لجمهورها.

