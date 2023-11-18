انت الان تتابع خبر ريهام حجاج تفاجئ الجميع بما قالته لزوجها على الملأ! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أشعلت الفنانة ريهام حجاج مواقع السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، وتفاعل الكثير من المتابعين معها وذلك بعد قامت بمغازلة زوجها رجل الاعمال محمد حلاوة عبر حسابها الشخصي على إنستجرام .

ونشرت ريهام، صورة جديدة لها تجمعها بزوجها، في أحدث ظهور لهما عبر السوشيال ميديا، بعد إنجابها طفليها التوأم جميلة ويوسف، وعلقت على الصورة بقولها: "حبيب القلب".

وهذه ليست المرة الأولى التي تغازل ريهام زوجها محمد حلاوة على مواقع التواصل حيث نشر حلاوة قبل فترة على حسابه الخاص بـ"إنستغرام" صورة جمعته مع ريهام، خلال قضائهما إجازتهما الصيفية في إحدى المدن الساحلية، وعلق حلاوة على الصورة كاتباً: "مع كل شيء بالنسبة لي"، لترد عليه ريهام كاتبة: "روح قلبي"، وذلك في الظهور الأول لريهام بعد إنجابها نجليها التوأم، في حزيران (يونيو) الماضي، حيث لفتت أنظار الجمهور في الصورة بسبب نحافتها السريعة وقدرتها على استعادة رشاقتها خلال أشهر، وهذا ما ركز عليه الجمهور، متغزلين بجمالها ورشاقتها.

وكانت الفنانة المصرية قد أخفت خبر حملها عن الجميع، وحتى في مسلسلها لرمضان 2023 "جميلة" ظهرت في دور حامل لذا لم يشعر الجمهور بأي زيادة في وزنها.

وطوال فترة الحمل لم تنشر ريهام حجاج أي صورة جديدة لها لذا لم يكتشف الجمهور الأمر.

يذكر أن ريهام حجاج شاركت في رمضان 2023 بمسلسل "جميلة"، وشارك في بطولته كل من سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، سامية عاطف، صبحي خليل، سامح الصريطي، تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.