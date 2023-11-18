انت الان تتابع خبر نقابة المهن التمثيلية تصدر بيان عاجل بخصوص أزمة ميدو عادل ولقاء سويدان والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - بعد الجدل الكبير حول أزمة الفنان المصري ميدو عادل والفنانة لقاء سويدان والتي قامت بصفع ميدو، خرجت نقابة المهن التمثيلية بإصدار بيان عاجل بخصوص هذه الأزمة.

وكشف بيان النقابة الذي حصلت "لها" على نسخة منه، عن تحويل الواقعة إلى مجلس التأديب في النقابة لبحث ملابساتها.

وتضمن البيان: "1- قرر المجلس اعتماد قرار لجنة التحقيق بإحالة كل من لقاء يحيى مصطفى سويدان، ومحمد عادل عبد المنعم حسن، إلى مجلس التأديب لما هو منسوب إليهما".

2- التنبيه مشدداً على العضوة لقاء يحيى مصطفى سـويدان، والعضو محمد عادل عبد المنعم حسن، بعدم الإدلاء بأي معلومات أو آراء خاصة بالمشكلة لأي من وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات وخلافه، لحين انتهاء مجلس التأديب.

وتطبيقاً لنص المادة الرقم (57) من قانون النقابة الرقم 35 لسنة 1978 والتي تنص على (لا يجوز للعضو اتخاذ إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب عمل من أعماله الفنية إلا بعد مرور شهر على الأقل من تاريخ إبلاغ شكواه إلى مجلس النقابة، ومع ذلك يجوز له اتخاذ الإجراءات الوقتية اللازمة للمحافظة على حقوقه)، لذا وجُب تنبيههما بعدم اللجوء لاتخاذ أي إجراءات قانونية الى حين انتهاء مجلس التأديب".