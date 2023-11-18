نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. "وثائق طه حسين.. الطالب بالجامعة المصرية" بمركز الإبداع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقام غد الأحد القادم الموافق 19 نوفمبر في الساعة السادسة مساءً، فعالية جديدة من فعاليات منتدى ثقافة وإبداع، الذي يشرف عليه الكاتب الصحفي طارق الطاهر، وينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، بمركز الإبداع بساحة دار الأوبرا، حيث تلقي الدكتورة جيهان عمران الأستاذ بقسم المعلومات والمكتبات والوثائق بكلية الآداب جامعة القاهرة؛ محاضرة بعنوان "وثائق طه حسين.. الطالب بالجامعة المصرية".

الاحتفال بمرور خمسين عام على رحيل طه حسين



تأتي هذه المحاضرة في إطار الاحتفاء بمرور خمسين عامًا على رحيل الدكتور طه حسين الذي ولد عام ١٨٨٩ وتوفى عام ١٩٧٣، حيث تقدم دراسة لمجموعة من وثائق ملف الطالب الشيخ طه حسين بالجامعة المصرية من سبتمبر ١٩١٢ إلى إبريل ١٩١٤.



يذكر أن الدكتورة جيهان عمران سبق لها أن شغلت منصب مدير وحدة الذاكرة الإلكترونية بكلية الآداب جامعة القاهرة، وهي عضو في اللجنة العلمية الدائمة بدار الوثائق القومية، ولها العديد من الدراسات الوثائقية الهامة، التي نُشرت في المجلات العلمية المحكمة والدوريات الثقافية.

نبذة عن صندوق التنمية الثقافية



استطاع صندوق التنمية الثقافية على مدى خمسة وعشرين عامًا منذ إنشائه 1989 أن يقوم بدور فعال ومؤثر في دعم وتنمية الحياة الثقافية في مصر، وأن يمد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض، كما عمل على الكشف المواهب الشابة في مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.

فصندوق التنمية الثقافية يسير بخطى سريعة ومدروسة فى نفس الوقت نحو تحقيق مفهوم التنمية الثقافية الشاملة وفق منظومة متكاملة تهدف لدعم الفنون والثقافة والارتقاء بها ونشرها لدى مختلف فئات الشعب، وهو في سبيل ذلك أقام العديد من المكتبات العامة والمراكز الثقافية في مختلف القرى والنجوع والأحياء الشعبية وهذا من أهم الأعمال التي تضرب في عمق مفهوم التنمية الثقافية، وبلغ عدد المكتبات التى أنشأها الصندوق في أماكن لم يكن من المتصور إقامة مثل هذه المكتبات بها نحو 90 مكتبة.