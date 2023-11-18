أحمد سعد يشعل السوشيال ميديا بهذا التصرف الذي جعل المتابعين يتساءلون عن حقيقة عودته إلى طليقته علياء البسيوني ماذا فعل

انت الان تتابع خبر بأحمد سعد يشعل السوشيال ميديا بهذا التصرف الذي جعل المتابعين يتساءلون عن حقيقة عودته إلى طليقته علياء البسيوني ماذا فعلر والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تدوالت جميع مواقع التواصل الإجتماعي حالة من التساؤلات الكثيرة من الجمهور، بعد أن أعلن الفنان أحمد سعد عن تسجيل أغنيته الجديدة والتي تحمل إسم "بعتذر لك"، والذي جعل المتابعين يتساءلون عن حقيقة عودته إلى طليقته علياء البسيوني.

وتمحورت أسئلة متابعي أحمد سعد وتوقعاتهم حول توجيهه رسالة إلى طليقته علياء بسيوني من خلال هذه الأغنية كنوع من الاعتذار والتمهيد لعودته إليها... بينما سأل بعض المتابعين عن الشخص الذي يوجّه إليه سعد هذا الاعتذار، ليردّ أحدهم قائلاً: "لثلاثة"... في إشارة إلى طليقاته الثلاث: ريم البارودي وسمية الخشاب وعلياء البسيوني.

من ناحية أخرى، يحيي أحمد سعد حفلاً غنائياً ضخماً بمشاركة الفنانة روبي، في استاد "جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا"، الأربعاء 18 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري.

ومن المنتظر أن يقدّم سعد وروبي خلال الحفل مجموعة من أغانيهما التي حققت نجاحاً كبيراً خلال الفترة الماضية، ومنها: "إيه اليوم الحلو ده"، "سايرينا يا دنيا"، "عليكي عيون"، "اختياراتي مدمّرة حياتي"، وغيرها لأحمد سعد، كما تغنّي روبي: "ليه بيداري"، "نمت ننة"، "حتة تانية"، "قلبي بلاستيك"، وغيرها من الأغنيات.

وسيقدّم أحمد سعد وروبي أيضاً أغنيتهما "يا ليالي"، وهي أول ديو غنائي يجمعهما معاً، من كلمات فلبينو، ألحان أحمد طارق يحيى، وتوزيع موسيقي أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصر.