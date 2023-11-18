انت الان تتابع خبر بمناسبة عيد ميلادها.. ظهور نادر لشقيقات شمس الباردوي المحجبات.. لن تصدقوا مدى الشبه بينهن! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تصادف أمس أن يكون عيد ميلاد الفنانة المعتزلة شمس البارودي، والتي ولدت يوم الـ 8 من اكتوبر عام 1945، وقد أكدت الفنانة منذ ارتدائها الحجاب أنها اعتزلت نهائياً عن الفن .

بالإضافة إلى انها قررت الإبتعاد تمامًا عن الأضواء، وهي لا تظهر في أي مناسبة إلا نادرا، حيث تعيش حياة هادئة مع اولادها وزوجها الفنان حسن يوسف، ورغم كل المحاولات لاستقطابها لإجراء حوار تليفزيوني أو للعودة للتمثيل إلا أن شمس تؤكد طوال الوقت أن اعتزالها نهائي ومستمر حتى وفاتها.

إلا أن أخبارها مازالت تشغل الكثير من محبيها ومحبي أعمالها الفنّية القديمة، ولهذا تداول ناشطون عبر السوشيال ميديا صورًا للبارودي مع شقيقاتها، وأحدثت الصور ضجة كبيرة، إذ يعد هذا هو الظهور الأول لشقيقاتها المحجبات أيضًا.وكذا ابنتها “ناريمان” وهي غير محجبة، التي أشعلت مواقع التواصل الإجتماعي في أول ظهور لها، وذلك بعد أن رافقت والدها خلال تكريمه بحفل توزيع جوائز قناة “نايل دراما” الذي أقيم في أواخر عام 2019، وكان حسن يوسف قد استعان بابنته لكي ترافقه خلال سيره على السجادة الحمراء، خاصة وأنه كان يحمل عصا يتوكأ عليها خلال تحركه، حيث أعلن للمحيطين به أنها ابنتها.

ولفتت ناريمان حسن يوسف الأنظار بسبب ظهورها بإطلالة عصرية وبدون حجاب، وذلك على عكس توقعات الجمهور الذي ظن أنها ستتخذ نفس الستايل المحتشم الخاص بوالدتها التي اعتزلت الفن وارتدت النقاب ثم تراجعت عنه واكتفت بالحجاب فقط مع استمرارها في الابتعاد عن التمثيل.

الجدير بالذكر أنه كان للفنانة شمـس البارودي زيجة أولى قبل زواجها الحالي من والد أبنائها الفنان القدير حسن يوسـف، وهو الأمير خالد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، وقد دام هذا الزواج لفترة لم تتعدي الثلاثة أشهر و تطلقا بعدها وحافظت الفنانة المعتزلة على سريته حتى تسربت صور الزفاف على الانترنت بعد ما يقرب من 52 عامًا من كتمان هذا الزواج والصورة أدناه لحفل زفافهما 1969م.

وكان آخر ظهور للفنانة المعتزلة شمس البارودي في جنازة نجلها عبدالله حسن يوسف قبل عدة أشهر بعد تعرضه للغرق.