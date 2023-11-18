الحلقة الأخيرة من حكاية ”روحي فيك” تتصدر التريند

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 نوفمبر 2023 09:35 صباحاً - تصدرت حكاية روحي فيك" من مسلسل 55 مشكلة حب" تريند موقع التدوينات "تويتر"، بعد عرض الحلقة الأخيرة مساء اول أمس الخميس.

وشهدت أحداث الحلقة الأخيرة والعاشرة من حكاية «روحى فيك» المكون من 10 حلقات ضمن حكايات مسلسل «55 مشكلة حب»، للنجمة عائشه بن أحمد وآخرين، على العديد من الأحداث الهامة والمثيرة، وذلك بعد أن تم عرضها مساء اول أمس على قناة ON الفضائية وعبر منصة Watch It الإلكترونية، فى تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وجاء في بداية أحداث الحلقة الأخيرة مشهد فلاش باك بموت "خالد" محمد كيلانى فى حادث ثمانينى، لتصل إليه زوجته "جميلة" عائشة بن أحمد التي تنهار عند فقدان حبيبها لتضيع عمرها فى محاولة منها للتواصل معه وذلك بمساعدة "سليمان" محمد عبد العظيم.

وبدأت الحلقة من حكاية "روحى فيك"، بوصول "خالد" محمد كيلاني و"سحر" عائشة بن أحمد" العزبة ليظهر جلياً أنه لا يرى غيرها هي و"سليمان" محمد عبد العظيم عكس "أطياف" ريم رؤوف، لتضع هي اللوحة التي رسمتها في المكان الذي كان موضوع فيه صورة "جميلة" عائشة بن أحمد.

ثم جاء ظهور السيدة العجوز المتكرر ظهورها من قبل والتي نكتشف بوضوح أنها هي "جميلة" عائشة بن أحمد في كبرها قبل أن تموت والتي افنت حياتها في محاولة التواصل مع "خالد" محمد كيلانى، قبل أن تتحول إلى شبابها بشعرها الأحمر في مواجهة "سحر" عائشة بن أحمد.

وشهدت الحلقة الأخيرة من حكاية "روحي فيك"، وصول "ثابت" نور محمود إلى المعرض ليجد يوسف مضروبًا بالفعل فيسأل عما حدث ليجيبه المسعف أنه قال إنها جميلة ليفهم "ثابت" نور محمود جنون "سحر" عائشة بن أحمد التى استمرت فى حالة الانهيار النفسي لتقرر الانتحار داخل العزبة بتشجيع من "سليمان" محمد عبد العظيم ومع اللحظات الأخيرة يصل "ثابت" نور محمود لإنقاذها.

ثم صارح "ثابت" نور محمود زوجته "سحر" عائشة بن أحمد بأنها تتخيل كل هذه الأمور الوهمية هروبًا من حقيقة موت ابنتها التي كانت تسكن تلك الغرفة المغلقة منذ بداية الاحداث وانها تهرب في قصة ليس لها واقع فى الحياه لتقتنع "سحر" عائشة بن أحمد وتذهب معه إلى المصحة لتلقى العلاج وذهبت بالفعل.

ثم ظهر لها المريض "X" منذر رياحنة في النهاية وهي مترددة لاخذ الدواء ليطلب منها رفض الدواء والعيش معه في الأوهام كما فعلت مسبقاً مع "خالد" محمد كيلاني هروباً من حقيقة موت ابنتها.

وأنتهت الحلقة الأخيرة من حكاية "روحى فيك" على تجميع فيديو صغير من الحكايات الثلاثة الذى سبق عرضهم وهما "الفريدو" و"ما تيجي نشوف" و"عيشها بفرحة" مع ترك النهاية مفتوحة إلى التشويق للإنتظار إلى تقديم جزء ثانى.

جدير بالذكر أن حكاية «روحى فيك» هى الحكاية الرابعة والأخيرة من مسلسل «55 مشكلة حب» والذى تتضمن نخبة من النجوم أبرزهم: النجمة عائشة بن أحمد، نور محمود، فراس سعيد، محمد كيلانى، هلا السعيد، سمر مرسى، مؤمن نور، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف، ألفت إمام وعدد آخر من الفنانين ومجموعة من ضيوف الشرف وعلى رأسهم النجم منذر ريحانة، حسام فياض وآخرين، ومن قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج الأردنى محمد لطفى.