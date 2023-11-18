تفاصيل أحداث مسلسل " إمبراطورية ميم " المقرر عرضه في رمضان 2024

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الفنان خالد النبوي لتحضير مسلسل جديد “ إمبراطورية ميم ” المقرر عرضه في رمضان 2024، من إنتاج شركة أروما، وهذا العمل مأخوذ عن رواية “ إمبراطورية ميم ” للكاتب إحسان عبدالقدوس.

أحداث رواية إمبراطورية ميم

وتناول الكاتب إحسان عبدالقدوس من خلال رواية إمبراطورية ميم، قصة أب يتمرد أولاده عليه ويطالبون بتنظيم انتخابات لاختيار حاكم للأسرة، وتحت الضغط يوافق الأب، ولكن الأب يفاجأ في النهاية أن الذي يتم اختياره حاكم للبيت هو نفسه، وذلك دليل على حبهم له.

فيلم إمبراطورية ميم

يذكر أن تفاصيل القصة جسدت في فيلم “ إمبراطورية ميم ” التي قامت بالبطولة سيدة الشاشة فاتن حمامة عام 1972، من إخراج حسين كمال، والذي حقق نجاح كبير.

تعاون خالد النبوي مع محمد سلامة

يذكر أن خالد النبوي تعاون مع المخرج محمد سلامة في رمضان 2022 بمسلسل “راجعين يا هوى” وشاركه البطولة كوكبة من ألمع النجوم وهم نور اللبنانية، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، إسلام إبراهيم، نور النبوي ، سلمى أبو ضيف، مصطفى درويش، جلا هشام، سالي حماد، ريهام الشنواني، قصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، معالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، ومن إخراج محمد سلامة.

تدور أحداثه عن شاب يدعى بليغ يقرر يعود لمصر بعد تراكم ديون طائلة عليه في أوروبا، حتى يتمكن من أخذ ميراثه ويسدد ديونه ولكن تتطور الأحداث ويفضل ان يصلح الوضع ي العائلة ويمنعها من التفكك وبالفعل يتمكن من ذلك.